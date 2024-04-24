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Reforços

Vitória apresenta Zizu, Filipe Carvalho e John para a Copa ES

Atletas foram contratados para reforçar o elenco do Alvianil na disputa da competição. Apresentação ocorreu na tarde desta quarta-feira (24)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2024 às 18:31

Publicado em 24 de Abril de 2024 às 18:31

Reforços apresentados pelo Vitória para a Copa Espírito Santo
Reforços apresentados pelo Vitória para a Copa Espírito Santo Crédito: CLARA FAFÁ/VITÓRIA FC
Continuando o processo de remodelagem do elenco, o Vitória apresentou mais três reforços para a disputa da Copa Espírito Santo. São eles: o atacante Filipe Carvalho, o meia Zizu e o centroavante John. Os atletas foram apresentados oficialmente na tarde desta quarta-feira (24), no Salvador Costa.
Na última semana, o clube havia anunciado outros três jogadores: o goleiro Luís Carlos, o zagueiro Thiago Bettim e o volante Gil Mineiro. Os novos atletas chegam com o objetivo de fazer uma campanha melhor na Copa ES do que no Campeonato Capixaba, onde o clube foi eliminado na semifinal após fazer uma campanha decepcionante na primeira fase. 

Conheça os novos reforços

Filipe Carvalho chega para reforçar o ataque do Vitória
Filipe Carvalho chega para reforçar o ataque do Vitória Crédito: CLARA FAFÁ/VITÓRIA FC
Com 28 anos, o novo atacante do Vitória já teve passagens por vários times do futebol brasileiro, como São Caetano, XV de Piracicaba, Democrata GV, Lajeadense e Dourados, entre outros. Seu último clube foi o Guarani de Juazeiro, com o qual disputou a 2ª divisão do Campeonato Cearense.
"A expectativa é a melhor possível, né? A gente viu que é um grupo muito bom, forte. Venho trabalhando muito forte e a expectativa é a melhor possível. Deixando claro que desejo alcançar o objetivo maior do clube, que é chegar nas finais e buscar o título, se Deus quiser", afirmou o atleta. 
Zizu está de volta ao futebol capixaba
Zizu está de volta ao futebol capixaba Crédito: CLARA FAFÁ/VITÓRIA FC
Único dos três reforços com experiência no futebol capixaba, o meia Zizu é um velho conhecido do torcedor alvianil, sempre como rival. Mas agora o jogador de 35 anos vai vestir as cores do Vitória e trazer a experiência de ter atuado em clubes como Resende, Sertãozinho, Floresta, Atlético-CE, CRAC, Brasiliense e Democrata GV, entre outros clubes.
No futebol do Espírito Santo, Zizu tem uma passagem marcante pelo Atlético de Itapemirim, onde foi campeão capixaba em 2017. O jogador também já atuou pela Desportiva Ferroviária e pelo Rio Branco, onde disputou a Série D do Brasileiro em 2015. Seu último clube foi o Goianésia, onde atuou no Campeonato Goiano deste ano.
"Me sinto feliz e motivado de estar no Vitória, um grande clube aqui do Estado. Feliz também em estar retornando para o Espírito Santo depois de seis anos. Expectativa está lá em cima em fazer um grande campeonato e chegar na final. Eu sei que é uma competição muito difícil, que eu já disputei, mas o grupo que a gente está formando vai vir forte e com certeza a gente vai brigar pelo título e para colocar o Vitória no calendário nacional ano que vem", disse.
John disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior este ano
John disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior este ano Crédito: CLARA FAFÁ/VITÓRIA FC
Mais jovem dos três atletas apresentados, o atacante John tem apenas 21 anos e vem do futebol paulista. O jogador disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano pelo Nacional-SP e disputou a Série A2 do Paulistão pelo Monte Azul.
O atleta foi formado nas bases do São Paulo e do Água Santa, além de também ter tido uma passagem pelo sub-20 do Botafogo de Ribeirão Preto, outro time do interior paulista.
"Eu, como atacante, quero sempre estar balançando as redes. Quando saio das partidas e não vou bem, me cobro muito, porque sabemos que atacante vive de gol. Então eu lido bem com a pressão", finaliza.

Copa Espírito Santo

A estreia do Vitória na Copa Espírito Santo 2024 acontece no sábado, dia 4 de maio, às 15h, quando o Alvianil enfrenta o Capixaba. A partida acontece no Salvador Costa, em Bento Ferreira.

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