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Reformulação

Vitória apresenta mais três reforços para a Copa Espírito Santo 2024

Luís Carlos, Thiago Bettim e Gil Mineiro foram apresentados como jogadores do Alvianil de Bento Ferreira e concederam entrevista coletiva no Salvador Costa
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

19 abr 2024 às 16:07

Publicado em 19 de Abril de 2024 às 16:07

Da esquerda para a direita, Thiago Bettim, Luís Carlos, Gil Mineiro e Rodolfo do Carmo, diretor de futebol
Da esquerda para a direita, Thiago Bettim, Luís Carlos, Gil Mineiro e Rodolfo do Carmo, diretor de futebol Crédito: Clara Fafá/Vitória FC
Continuando o processo de montagem do elenco para a Copa Espírito Santo, o Vitória apresentou mais três reforços na tarde desta sexta-feira (19). Luís Carlos, Thiago Bettim e Gil Mineiro vão compor o grupo comandado pelo treinador Rafael Jaques durante a competição e já estão treinando com o restante do elenco. 
A chegada deles faz parte de uma reformulação na equipe após a campanha abaixo do esperado no Campeonato Capixaba, onde o clube terminou a fase classificatória em 7° lugar e foi eliminado nas semifinais para o Rio Branco-VN. Os novos atletas do Alvianil foram apresentados no Salvador Costa e logo depois concederam entrevista coletiva para a imprensa.
Gil Mineiro agradeceu o carinho que tem recebido da torcida desde que chegou e afirma que vai dar o máximo para garantir calendário para o Vitória em 2025. "Desde o momento em que fomos anunciados temos recebido mensagens positivas, sabemos que não vai ser fácil disputar essa competição, o Vitória não conseguiu chegar aonde se esperava e quando não se chega aonde se espera, mudanças são feitas. A gente sabe que no ano passado o Serra conseguiu o título e a vaga na Série D em 2024, e com essa mudança de calendário temos que buscar de todas as formas possíveis, dentro e fora de campo, para que em 2025 o Vitória esteja representando o estado em competições nacionais", disse.
O goleiro Luís Carlos chega para substituir Yuri Duarte na meta alvianil e espera que a equipe tenha um desempenho defensivo melhor na Copa ES. "Foi um estadual onde o Vitória acabou tendo um desempenho inesperado na defesa. Claro que está acontecendo uma reformulação, alguns jogadores estão saindo e outros estão chegando e não vai ser da noite para o dia que vamos conseguir os objetivos, não posso prometer entrosamento no começo do campeonato, mas vou dar o meu melhor no que puder ajudar para sofrermos menos gols e conseguir o título", analisou. 
Zagueiro, Thiago Bettim chega para mais uma passagem no futebol capixaba e tem boa experiência na competição. "Já é o meu terceiro clube aqui no Estado, já fui campeão da Copa Espírito Santo, acho que estamos trabalhando bastante no dia a dia para buscar o objetivo que é conquistar o título e ter calendário para o ano que vem", afirma. 
O Vitória estreia na competição somente na segunda rodada, que será no dia 27 de abril, diante do Capixaba, no Salvador Costa. O Alvianil de Bento Ferreira vai atrás do seu quarto título da competição e da vaga para o Campeonato Brasileiro Série D em 2025.

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