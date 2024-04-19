CEO do Rio Branco: "Somos procurados todos os dias pelas grandes marcas"

Campeão capixaba pela 38° vez, o Rio Branco tem crescido dentro de campo e conquistado ótimos resultados. No entanto, o clube também apresenta uma grande evolução nos bastidores, principalmente na parte dos negócios. Com a chegada da SAF, o Capa-Preta conseguiu fechar acordos de patrocínio maiores e aumentou o valor de sua marca, atraindo empresas renomadas de todo o Brasil.
Em entrevista para a Rádio CBN Vitória, o CEO da SAF do Rio Branco, Renato Antunes, comentou que o clube apresentou um resultado maior do que o esperado no curto prazo. "Estamos falando de uma empresa, o Rio Branco SAF é uma empresa que foi feita para dar lucro e só é possível ter lucro no futebol tendo sucesso esportivo. Estamos muito animados com a perspectiva, nós conseguimos trazer dois grandes patrocinadores que praticamente dobraram a receita com patrocínio. Também tivemos dois patrocinadores pontuais, sendo que um deles patrocinava apenas o São Paulo no Brasil", contou.
"Isso mostra que as grandes marcas estão olhando para o Rio Branco, somos procurados praticamente todos os dias pelas grandes marcas e temos tido uma resposta muito positiva."
O dirigente ainda afirma que o projeto prevê que o Rio Branco passe a ser autossustentável em um determinado momento. "Fizemos um planejamento para dar lucro a partir do sexto ano de investimento, ele foi feito para cinco anos de queima de caixa, estamos bem em linha com o que foi planejado, umas coisas foram melhores e outras piores, mas está alinhado com o projeto que foi construído há dois anos. Estar em linha com o planejamento financeiro, com nossa pouca experiência no futebol, e ainda sim conseguir atingir tudo que estava planejado é motivo de muita felicidade", explicou.
Renato também foi questionado sobre a nova febre do futebol brasileiro, as casas de apostas. O CEO afirmou que o mercado está em um momento complicado, principalmente para clubes da Série C e D, mas não descarta um acordo no futuro. "Entendo que é um mercado imenso, óbvio que se houvesse alguma forma da gente ter uma receita com isso seria ótimo e as portas do Rio Branco estão abertas para conversar, conversamos diariamente com casas de apostas, mas ainda não chegamos no melhor termo para isso".
Crescimento do público
Animada com a possibilidade de título, a torcida capa-preta compareceu em peso no Campeonato Capixaba 2024. O clube teve a maior média de público disparada da competição e foi dono das duas maiores marcas do torneio, levando quase 10.000 pessoas ao Kleber Andrade na final diante do Rio Branco-VN.
O CEO da SAF revelou que foi surpreendido com o crescimento rápido do público. "Outra resposta legal que tivemos foi a receita com torcida. Nós multiplicamos quase em 10 vezes a média de público, o que não era esperado nesse primeiro momento, então a gente entendeu o potencial da torcida do Rio Branco, o potencial da marca", afirma.
No entanto, ele friza. "Não é somente o dinheiro que está nos levando onde estamos, e sim a seriedade, o trabalho no dia a dia, a dedicação, o cuidado com o atleta, isso é o nosso grande diferencial no mercado. Temos vários exemplos de projetos que nasceram e morreram muito rápido, com muito mais dinheiro investido do que a gente", completou.