CEO do Rio Branco: "Somos procurados todos os dias pelas grandes marcas"

Rio Branco conquistou bons resultados dentro e fora de campo Crédito: Laila Pecorari/Rio Branco

Campeão capixaba pela 38° vez , o Rio Branco tem crescido dentro de campo e conquistado ótimos resultados. No entanto, o clube também apresenta uma grande evolução nos bastidores, principalmente na parte dos negócios. Com a chegada da SAF, o Capa-Preta conseguiu fechar acordos de patrocínio maiores e aumentou o valor de sua marca, atraindo empresas renomadas de todo o Brasil.

Em entrevista para a Rádio CBN Vitória , o CEO da SAF do Rio Branco, Renato Antunes, comentou que o clube apresentou um resultado maior do que o esperado no curto prazo. "Estamos falando de uma empresa, o Rio Branco SAF é uma empresa que foi feita para dar lucro e só é possível ter lucro no futebol tendo sucesso esportivo. Estamos muito animados com a perspectiva, nós conseguimos trazer dois grandes patrocinadores que praticamente dobraram a receita com patrocínio. Também tivemos dois patrocinadores pontuais, sendo que um deles patrocinava apenas o São Paulo no Brasil", contou.

"Isso mostra que as grandes marcas estão olhando para o Rio Branco, somos procurados praticamente todos os dias pelas grandes marcas e temos tido uma resposta muito positiva." Renato Antunes - CEO da SAF do Rio Branco

O dirigente ainda afirma que o projeto prevê que o Rio Branco passe a ser autossustentável em um determinado momento. "Fizemos um planejamento para dar lucro a partir do sexto ano de investimento, ele foi feito para cinco anos de queima de caixa, estamos bem em linha com o que foi planejado, umas coisas foram melhores e outras piores, mas está alinhado com o projeto que foi construído há dois anos. Estar em linha com o planejamento financeiro, com nossa pouca experiência no futebol, e ainda sim conseguir atingir tudo que estava planejado é motivo de muita felicidade", explicou.

Renato também foi questionado sobre a nova febre do futebol brasileiro, as casas de apostas. O CEO afirmou que o mercado está em um momento complicado, principalmente para clubes da Série C e D, mas não descarta um acordo no futuro. "Entendo que é um mercado imenso, óbvio que se houvesse alguma forma da gente ter uma receita com isso seria ótimo e as portas do Rio Branco estão abertas para conversar, conversamos diariamente com casas de apostas, mas ainda não chegamos no melhor termo para isso".

Crescimento do público

Torcida do Rio Branco esgotou os ingressos disponibilizados para a final do Campeonato Capixaba Crédito: Laila Pecorari/Rio Branco

Animada com a possibilidade de título, a torcida capa-preta compareceu em peso no Campeonato Capixaba 2024. O clube teve a maior média de público disparada da competição e foi dono das duas maiores marcas do torneio, levando quase 10.000 pessoas ao Kleber Andrade na final diante do Rio Branco-VN.

O CEO da SAF revelou que foi surpreendido com o crescimento rápido do público. "Outra resposta legal que tivemos foi a receita com torcida. Nós multiplicamos quase em 10 vezes a média de público, o que não era esperado nesse primeiro momento, então a gente entendeu o potencial da torcida do Rio Branco, o potencial da marca", afirma.