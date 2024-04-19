Atacante Capixaba é a esperança para levar o Tondela à elite de Portugal

Daniel dos Anjos não descarta retorno ao Brasil e afirma que acompanha o futebol capixaba Crédito: Divulgação/Kapta+

Ser um jogador de futebol é o grande sonho de boa parte das crianças brasileiras. Quem se arrisca em seguir essa carreira, geralmente começa a jogar no seu Estado, depois chama a atenção de um clube grande do país, se destaca e aí recebe uma proposta da Europa, considerado o auge da carreira de um atleta de futebol. No entanto, alguns jogadores pulam algumas dessas etapas, como é o caso de Daniel dos Anjos.

O atacante de 28 anos, que atualmente está no Tondela, da segunda divisão portuguesa, é capixaba de Boa Esperança, região noroeste do Espírito Santo, e está há 7 anos atuando no futebol de Portugal. Ele é formado nas categorias de base do Flamengo, teve uma rápida passagem pelo Atlético-GO, mas logo foi vendido para o Benfica, um dos maiores clubes do país, onde atuou por quatro anos até ser vendido para o seu atual clube.

Na atual temporada, Daniel tem 28 partidas disputadas na segunda divisão de Portugal e marcou 9 gols. Ele tem tentado levar o Tondela, que atualmente ocupa a quinta colocação, de volta à primeira divisão. Em entrevista exclusiva para a reportagem de A Gazeta, o atacante contou um pouco sobre sua história, falou da vida na Europa, as principais diferenças para o futebol brasileiro e planos para o futuro. Confira a entrevista completa abaixo.