Vila Nova enfrenta o Vasco pelo Série A3 do Brasileirão no Kleber Andrade

Equipe do Vila Nova enfrentará Vasco pelo Brasileirão A3, em Cariacica Crédito: Arquivo Pessoal

Uma das máximas que pegou na internet é que "lugar de mulher é onde ela quiser". Clichês à parte, eis aí uma verdade. Na noite desta terça-feira (16), o Vila Nova enfrentará o Vasco da Gama no Kleber Andrade, em Cariacica, às 20h, em sua estreia no Série A3 do Campeonato Brasileiro.

Fundado em 2007 por Luciano Tadino - que acumula a função de técnico da equipe - o clube feminino já foi 8 vezes campeão capixaba e está participando do Brasileirão pela sétima vez. Em muitas dessas ocasiões, tal como agora, é a única equipe do Espírito Santo no campeonato. E se estabelece sempre na raça, com muitas dificuldades.

Para Luciano na partida contra o cruz-maltino, a intenção é fazer um jogo impactante e pressionar. "Gosto de um jogo mais ofensivo, ainda que tenhamos que ser cautelosos, e respeitarmos o adversário. Nos primeiros 15 minutos, por exemplo, queremos ditar o ritmo do jogo. As expectativas para o Vila Nova são as melhores possíveis", clube foi um dos primeiros a se revelar como uma potência local no futebol feminino. "É gratificante isso e a responsabilidade só aumenta. Fico feliz pelo protagonismo em contribuir ao futebol capixaba, que depende de mais apoio e visibilidade", destaca Luciano.

O técnico ressaltou que trouxe reforços de atletas que já passaram por outros clubes como o Minas Brasília, caso de Bruna. Outra atleta que ele destaca também pela mesma razão é Luana, referência no ataque. "Contamos com o nosso precioso elenco para surpreender o Vasco". Como não há fartura de registros em vídeo sobre o time rival, isso acabou por influenciar na estratégia do time capixaba. Tanto segundo o técnico como de acordo com Kamilla, a capitã do clube, muito do perfil do jogo vai ser elaborado durante a partida.

Para Kamilla, o investimento em patrocínio seria importante especialmente para os deslocamentos. "Nosso clube é de Vila Velha e até hoje não temos campo. Temos que nos deslocar para Vitória para treinar, na Curva da Jurema. Anteriormente íamos para Viana, cerca de 20 km de distância". Afora isso, as viagens. O jogo de volta acontecerá no Rio de Janeiro. Ela, no entanto, pondera. "Claro que vamos quebrando as dificuldades. Hoje temos mais visibilidade, a mídia cobre nossos jogos. Torço para futuramente estarmos mais próximos [da valorização] que tem o futebol masculino".

"O Vila Nova responde ao longo dos anos pelo Espírito Santo. Sabemos da nossa representatividade e fizemos por merecer. Claro que me espelho em jogadoras como Formiga, Marta, Thamires, Cristiane. Mas, ainda mais nas minhas companheiras. Elas trabalham e fazem jornada dupla por amor ao futebol" Kamilla - Capitã e Lateral-Direita do Vila Nova

Luciano Tadino e Kamilla. Técnico e capitã na luta para a classificação do Vila Nova Crédito: Arquivo Pessoal

Tadino relata que o único apoiador do clube é a Universidade Multivix, que chegou inclusive a oferecer uma bolsa de estudos para as atletas assim conseguirem se profissionalizar, já que segundo o dirigente, elas não tem como viver especificamente do futebol. A fala dele se alinha à de Kamilla. A lateral-direita do Vila Nova concilia as atividades esportivas com o trabalho de auxiliar de cozinha em um restaurante da família. Ela ainda teve a sorte de receber uma folga antes de ir para a partida. Algumas de suas colegas de elenco irão do trabalho direto para o Kleber Andrade.