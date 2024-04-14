Conquista do Rio Branco é especial para o treinador Rodrigo César

Raça e taças marcadas no coração! 38º triunfo do Rio Branco no Capixaba Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Campeão do Capixabão 2024 após vencer o Rio Branco-VN por 3 a 2 na disputa de pênaltis, após perder por 1 a 0 no tempo regulamentar, o Rio Branco construiu uma trajetória que tem protagonistas bem definidos. E um dos nomes responsáveis pela campanha estável do Rio Branco foi o técnico Rodrigo César.

"Essa conquista é para mim muito especial, fico muito feliz em estar entrando para a história e num clube gigante do nosso estado, como o Rio Branco, num campeonato difícil, equilibrado, com equipes muito qualificadas que fizeram por merecer, mas Deus nos coroou com esse título. Estamos felizes e vamos comemorar bastante para encarar o próximo desafio". Sobre as próximas competições, o treinador foi mais cauteloso. "Vamos sentar com a diretoria para planejar os próximos passos do Rio Branco".

Rodrigo César precisou de 85 jogos para vencer 50 partidas na carreira como treinador, iniciada em 2021. O número demonstra que o comandante tem 58% de aproveitamento. Cesão nunca perdeu uma final de campeonato. Foi a terceira disputada pelo treinador e o terceiro título. Césão é bicampeão da Copa Espírito Santo e agora conquistou o Campeonato Capixaba pela primeira vez, ajudando o Rio Branco a quebrar um tabu de nove anos sem títulos. De quebra, aos 35 anos, se tornou o técnico mais jovem a triunfar no Campeonato Estadual.

Rodrigo César conquistou seu terceiro título como treinador Crédito: Tiago Taam/Ge ES

Kieza e Gustavo Carbonieri destacam a dificuldade na conquista do título

Imediatamente após a conquista, Kieza conversou com a reportagem de A Gazeta e assinalou a dificuldade do jogo, e celebrou a conquista. "Foi um jogo difícil, complicado, contra a grande equipe do Rio Branco-VN, mas conquistamos nosso objetivo de sermos campeões. Merecemos muito, trabalhamos firmes e fortes e fizemos um grande campeonato durante o ano todo. E estamos felizes demais com esse título".

Sobre a partida, Gustavo Carbonieri, o capitão do clube, disse que esta foi uma das mais difíceis do campeonato. "Eles precisavam do resultado, são uma equipe qualificada. Nós abdicamos de jogar o primeiro tempo, mas precisamos parabenizar a todos pelos jogos, pela campanha. Tenho comigo que Deus preparou assim e agiu assim. O título está em boas mãos".

Carbonieri confirmou que permanecerá no Capa-Preta até a Copa ES e que para a Série D anda precisa haver definições junto à diretoria. Mas por ele, ficaria. "Eu só saio do Rio Branco se o clube quiser. Por mim, fico".

"Foi difícil, mas se não é sofrido não é Rio Branco" Gustavo Carbonieri - Jogador do Rio Branco