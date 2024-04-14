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O Brasileirão 2024 começou! Veja quem são os maiores campeões do torneio

Maior competição do futebol brasileiro se inicia começou neste sábado (13). Você sabe quais times são os que mais lavantaram esta taça. Vem conferir com a gente!
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2024 às 08:00

Publicado em 14 de Abril de 2024 às 08:00

Palmeiras é o atual campeão brasileiro
Palmeiras é o atual campeão brasileiro Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Campeonato Brasileiro começou. A principal competição de clubes do Brasil já teve bola rolando neste sábado (13). Neste domingo (14) mais seis jogos agitam a rodada. 20 clubes entram em campo com um só objetivo: conquistar o título. Falando em título, já são mais de 50 anos de Brasileirão (se contar os torneios Taça Brasil e Roberto Gomes Pedrosa dá mais tempo ainda) e muitas equipes já levantaram o troféu mais cobiçado do país.
Por isso, aproveitando o clima, a reportagem de A Gazeta fez uma lista com os maiores campeões do Campeonato Brasileiro. Confira a lista abaixo!

Maiores campeões brasileiros

  1. Palmeiras: 12 títulos (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023)
  2. Santos: 8 títulos (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004)
  3. Flamengo: 8 títulos (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992, 2009, 2019 e 2020)
  4. Corinthians: 7 títulos (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017)
  5. São Paulo: 6 títulos (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008)
  6. Cruzeiro: 4 títulos (1966, 2003, 2013, 2014)
  7. Fluminense: 4 títulos (1970, 1984, 2010 e 2012)
  8. Vasco: 4 títulos (1974, 1989, 1997 e 2000)
  9. Internacional: 3 títulos (1975, 1976 e 1979)
  10. Atlético-MG: 3 títulos (1937**, 1971 e 2021)
* A Copa União de 1987 ainda gera disputas entre Flamengo e Sport sobre quem é o verdadeiro campeão daquele ano
** A CBF reconheceu o Torneio dos Campeões de 1937 como título brasileiro para o Atlético-MG, decisão que gerou controvérsias entre as torcidas adversárias

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