O Brasileirão 2024 começou! Veja quem são os maiores campeões do torneio

O Campeonato Brasileiro começou. A principal competição de clubes do Brasil já teve bola rolando neste sábado (13). Neste domingo (14) mais seis jogos agitam a rodada. 20 clubes entram em campo com um só objetivo: conquistar o título. Falando em título, já são mais de 50 anos de Brasileirão (se contar os torneios Taça Brasil e Roberto Gomes Pedrosa dá mais tempo ainda) e muitas equipes já levantaram o troféu mais cobiçado do país.
Por isso, aproveitando o clima, a reportagem de A Gazeta fez uma lista com os maiores campeões do Campeonato Brasileiro. Confira a lista abaixo!
Maiores campeões brasileiros
- Palmeiras: 12 títulos (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023)
- Santos: 8 títulos (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004)
- Flamengo: 8 títulos (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992, 2009, 2019 e 2020)
- Corinthians: 7 títulos (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017)
- São Paulo: 6 títulos (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008)
- Cruzeiro: 4 títulos (1966, 2003, 2013, 2014)
- Fluminense: 4 títulos (1970, 1984, 2010 e 2012)
- Vasco: 4 títulos (1974, 1989, 1997 e 2000)
- Internacional: 3 títulos (1975, 1976 e 1979)
- Atlético-MG: 3 títulos (1937**, 1971 e 2021)
* A Copa União de 1987 ainda gera disputas entre Flamengo e Sport sobre quem é o verdadeiro campeão daquele ano
** A CBF reconheceu o Torneio dos Campeões de 1937 como título brasileiro para o Atlético-MG, decisão que gerou controvérsias entre as torcidas adversárias
** A CBF reconheceu o Torneio dos Campeões de 1937 como título brasileiro para o Atlético-MG, decisão que gerou controvérsias entre as torcidas adversárias