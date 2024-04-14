O Brasileirão 2024 começou! Veja quem são os maiores campeões do torneio

O Campeonato Brasileiro começou. A principal competição de clubes do Brasil já teve bola rolando neste sábado (13). Neste domingo (14) mais seis jogos agitam a rodada. 20 clubes entram em campo com um só objetivo: conquistar o título. Falando em título, já são mais de 50 anos de Brasileirão (se contar os torneios Taça Brasil e Roberto Gomes Pedrosa dá mais tempo ainda) e muitas equipes já levantaram o troféu mais cobiçado do país.