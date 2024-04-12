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Botafogo perde para a LDU e começa a se complicar na Libertadores

Alvinegro perdeu os dois jogos que disputou na competição continental até aqui e amarga a lanterna do Grupo D
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 abr 2024 às 21:29

Publicado em 11 de Abril de 2024 às 21:29

Botafogo perdeu para o LDU e começa a se complicar na Libertadores
Botafogo perdeu para o LDU e começa a se complicar na Libertadores Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo se complicou na Copa Libertadores. Nesta quinta-feira (11), sofreu com a altitude de Quito e acabou sendo superado pela LDU, por 1 a 0, no estádio Casa Blanca, pela segunda rodada da competição. Com isso, continua na lanterna do Grupo D, sem somar um ponto sequer.
A situação do Botafogo só não é pior, pois Junior Barranquilla, da Colômbia, e Universitario, do Peru, ficaram no empate por 1 a 1, na última terça-feira. Eles lideram o Grupo D, com quatro pontos, seguidos pela LDU, com três. Para não depender de resultados, o time brasileiro não poderá mais perder no torneio e ainda jogará dois dos próximos quatro confrontos que ainda restam fora de casa.

O Jogo

Vice-campeã da Recopa Sul-Americana, perdendo na decisão para o Fluminense, a LDU colocou o Botafogo 'na roda' no primeiro tempo. Sofrendo com a altitude, o time brasileiro não viu a cor da bola e se desestabilizou ainda mais com o gol do time equatoriano aos três minutos de partida. Após cobrança de lateral de Quiñonez, Estrada escorou para Arte, que deixou para Azulgaray mandar para o fundo das redes.
A LDU até chegou a fazer o segundo, aos 24, em belo arremate de Estrada, mas a arbitragem anulou o lance com intervenção de VAR, que viu impedimento na jogada. O time equatoriano cresceu ainda mais na reta final, ao mesmo tempo que o Botafogo demonstrava sinais de cansaço.
Com isso, a LDU chegou mais duas vezes. Villamíl perdeu uma chance incrível de ampliar, enquanto Alex Arce mandou por cima do gol em um lance de contra-ataque. O Botafogo, no entanto, conseguiu segurar o adversário e evitou de ir para o intervalo com um placar ainda mais elástico.
A LDU voltou pressionando no segundo tempo e chegou a ameaçar em cabeçada de Estrada. O Botafogo respondeu em uma arrancada de Júnior Santos e cresceu na partida. O time carioca equilibrou as ações, mas as chances de gols foram cada vez mais escassas.
Sem conseguir criar na etapa final, com exceção aos lampejos de Júnior Santos, o Botafogo acabou virando presa fácil para a LDU, que também não se esforçou. O time equatoriano administrou a vantagem e confirmou os três pontos.
Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Universitario, do Peru, na quarta-feira, dia 24, às 19h, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Um dia antes (23), a LDU visita o Junior, no estádio Metropolitano, em Barranquilla, na Colômbia.

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