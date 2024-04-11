Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Após fala racista, ex-goleiro argentino é demitido de TV espanhola
Lamentável

Após fala racista, ex-goleiro argentino é demitido de TV espanhola

Germán Burgos, que atuava como comentarista esportivo, foi desligado após comentários ofensivos contra o atacante Lamine Yamal, do Barcelona
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 abr 2024 às 18:12

Publicado em 11 de Abril de 2024 às 18:12

Germán Burgos já foi auxiliar-técnico do Atlético de Madrid e estava na função de comentarista de uma TV na Espanha
Germán Burgos já foi auxiliar-técnico do Atlético de Madrid e estava na função de comentarista de uma TV na Espanha Crédito: Instagram/Reprodução
A emissora espanhola Movistar Plus+ demitiu Germán Burgos, que atuava como comentarista esportivo. A demissão se deu após o ex-goleiro da seleção argentina fazer um comentário racista contra Lamine Yamal, do Barcelona. Bugros disse que "se o atacante não der certo no futebol, pode terminar em um semáforo"
A fala foi feita antes da partida entre Barcelona e Paris Saint-Germain, pela Liga dos Campeões, na quarta-feira. Os clubes ficaram cientes do comentário ainda antes do jogo. Como protesto, jogadores das duas equipes recusaram-se a dar entrevista à emissora.
Horas após a partida, a Movistar se pronunciou sobre o caso. "A plataforma tomará as medidas para garantir que esses fatos não voltem a se reproduzir", disse a nota publicada no X (antigo Twitter).
O ex-goleiro usou sua conta no Instagram para pedir desculpas. "Não foi minha intenção causar danos a Lamine Yamal, torcedores do Barcelona, jogadores, Uefa, nem à plataforma Movistar Plus+. Ao fazer meu comentário, fiz uma piada sobre a qualidade (de Yamal) e suas virtudes, em nenhum caso foi sobre etnia ou classe social", escreveu Burgos. O ex-goleiro subiu para o futebol profissional no Ferro Carril no final da década de 1980. Ele também passou pelo River Plate, antes de ir para a Espanha, onde defendeu Mallorca e Atlético de Madrid.
Yamal teve destaque no Brasil recentemente pelo bom desempenho diante da seleção brasileira, em amistoso empatado por 3 a 3, no Santiago Bernabéu. Desde que se profissionalizou no Barcelona, o jovem de 16 anos vem quebrando recordes. Contra o PSG, Yamal se tornou o jogador mais jovem a jogar uma partida de quartas de final da Liga dos Campeões.
O Barcelona venceu o PSG por 3 a 2 no Parque dos Príncipes, na França, e tem vantagem para o jogo da volta, na próxima terça-feira, dia 16, no Estádio Olímpico Lluís Companys.

Veja Também

Eliminada do BBB, Fernanda toca bateria na torcida do Flamengo

Saiba onde assistir Botafogo x LDU pela Copa Libertadores

Liga A Gazeta 2024 já está disponível no Cartola

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

argentina Futebol Racismo Espanha Tv
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados