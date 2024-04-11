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Botafogo na Libertadores

Saiba onde assistir Botafogo x LDU pela Copa Libertadores

Alvinegro enfrenta o clube do Equador em busca da sua primeira vitória na Libertadores da América
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2024 às 10:22

Publicado em 11 de Abril de 2024 às 10:22

Junior Santos marcou o gol que garantiu o Botafogo na fase de grupos da Libertadores
Junior Santos marcou o gol que garantiu o Botafogo na fase de grupos da Libertadores Crédito: Vitor Silva/Botafogo
  • Data: 11/04/2024
  • Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca), Equador
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • TV: ESPN
  • Sites: O ge acompanha em tempo real
  • Streaming: Star+

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