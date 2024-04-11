Saiba onde assistir Botafogo x LDU pela Copa Libertadores

- Data: 11/04/2024
- Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca), Equador
- Horário: 19h (de Brasília)
- TV: ESPN
- Sites: O ge acompanha em tempo real
- Streaming: Star+
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