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Futebol

Flamengo vence o Palestino no Maracanã pela Libertadores

Com o resultado, o Rubro-Negro assume a liderança do Grupo E e fez a festa dos mais de 58 mil torcedores que compareceram ao jogo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 abr 2024 às 23:27

Publicado em 10 de Abril de 2024 às 23:27

Pedro marcou o primeiro gol da vitória do Flamengo sobre o Palestino
Pedro marcou o primeiro gol da vitória do Flamengo sobre o Palestino Crédito: Thiago Ribeiro/Agif
Dominante sim. Efetivo, nem tanto. Esse foi o resumo da vitória de 2 a 0 do Flamengo sobre o Palestino, nesta quarta-feira (10), no Maracanã, em partida válida pela segunda rodada do Grupo E da Libertadores.
Em sua estreia como mandante nesta fase classificatória, o time rubro-negro, pelo menos, cumpriu o objetivo traçado: o de dormir na liderança da chave. O resultado deixa os cariocas na primeira colocação com quatro pontos e um jogo a mais. Já o Palestino se mantém na lanterna sem nenhum ponto conquistado em duas partidas Nesta quinta-feira (11), Bolívar (três pontos) e Millonários (um ponto) completam a rodada.
Os dois times voltam a jogar pela terceira rodada da competição nos dias 24 e 25 de abril. O Flamengo vai ser o primeiro a entrar em campo e visita o Bolívar no estádio Hernando Siles, na altitude de La Paz. Já o Palestino, do Chile, recebe o Millonarios.

O Jogo

O duelo no Maracanã apresentou dois times com propostas bem distintas. Enquanto o Flamengo atuou praticamente com todos os jogadores no campo do adversário, o Palestino entrou só para se defender.
Diante da forte retranca, a equipe carioca buscou duas alternativas. A movimentação dos homens de frente para confundir a marcação e também as investidas pelos lados do campo.
Aos poucos, as chances foram aparecendo. Léo Pereira, Everton Cebolinha, Ayrton Lucas e Arrascaeta incomodaram o goleiro Rigamonti. O gol passou a ser uma questão de tempo. E aos 20 minutos, em bela jogada de Pedro, o marcador foi inaugurado.
Cebolinha achou Ayrton Lucas livre na área. Ele arriscou o chute, a bola bateu na zaga, e ficou pingando na direção de Pedro. O camisa nove deu um chapéu no goleiro e, de cabeça, fez 1 a 0.
Em ritmo de treino, o rubro-negro seguiu tocando a bola e usando a velocidade de Everton Cebolinha pelo lado esquerdo para chegar ao segundo gol. Quando conseguia encaixar algum contra-ataque, o Palestino logo era dominado pelos defensores do Flamengo. Na única oportunidade que teve com o centroavante Véjar, Rossi, bem posicionado, fez a defesa.
A superioridade flamenguista, no entanto, não foi repassada para o placar. A vantagem mínima se estendeu até o final do primeiro tempo. Melhor em campo, o goleiro Rigamonti foi o grande responsável após duas grandes defesas em cabeçadas de Pedro e Léo Ortiz já no final da etapa inicial.
O segundo tempo voltou com surpresas. Principalmente pelo lado dos visitantes. As entradas de Carrasco e Palacio tornaram o time chileno mais agressivo. E em duas oportunidades, Rossi foi obrigado a trabalhar para não ser vazado.
A manutenção do 1 a 0, tornou o duelo dramático, ainda mais com o Palestino se lançando ao ataque. Recuado para explorar os contragolpes, o Flamengo passou a viver das jogadas de Everton Cebolinha pela esquerda.
Impaciente, a torcida pediu a entrada de Bruno Henrique e foi atendida pelo técnico Tite que deslocou Cebolinha para a direita e optou por um ataque com dois pontas abertos. Aos 31, Pedro até estufou a rede, mas o lance foi invalidado por impedimento.
Sem conseguir chegar ao segundo gol, veio o momento de segurar o resultado. Tite sacou Cebolinha, seu atacante mais perigoso, e Arrascaeta, principal homem de criação, para colocar Vitor Hugo e Lorran.
O sofrimento, no entanto, deu espaço para o alívio em um escanteio no primeiro pau. Léo Ortiz fechou na pequena área, se antecipou à marcação e, com um leve toque, fez Flamengo 2 a 0, aos 39 minutos, sacramentando uma vitória que dá tranquilidade ao elenco para enfrentar a altitude de La Paz na terceira rodada

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