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Nas redes após soltura

Daniel Alves faz primeiras postagens nas redes sociais após sair da prisão

O jogador não postava nada no Instagram desde 18 de janeiro de 2023, dois dias antes de ser preso preventivamente sob a acusação de estupro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 abr 2024 às 11:35

Publicado em 12 de Abril de 2024 às 11:35

Daniel Alves deixa a cadeia sob protestos
Daniel Alves deixa a cadeia sob protestos Crédito: Bruna Casas/Reuters/Folhapress
Daniel Alves fez as primeiras publicações nas redes sociais desde sua saída da prisão. O jogador não postava nada no Instagram desde 18 de janeiro de 2023, dois dias antes de ser preso preventivamente sob a acusação de estupro, e voltou a utilizar a conta há quatro dias, na segunda-feira, dia 8.
Na primeira imagem, o brasileiro publicou uma foto de um pôr do sol com apenas um sinal de exclamação na legenda. A publicação já acumula mais de 418 mil curtidas, mas teve os comentários desativados.
Já nesta quinta-feira, Daniel Alves publicou a imagem de uma obra de arte e novamente colocou apenas um sinal de exclamação na legenda, e a atualização tem mais de 154 mil curtidas. Os comentários dessa postagem também foram desativados.
Daniel Alves foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão pelo estupro a uma mulher em uma casa noturna de Barcelona, na Espanha. O jogador alega inocência e recorre da sentença. A defesa conseguiu a liberdade provisória do atleta até que sejam analisados todos os recursos.
O benefício foi concedido após o pagamento de fiança estipulada em 1 milhão de euros, cerca de R$ 5,3 milhões na cotação atual. O brasileiro saiu da prisão no dia 25 de março. Ele entregou passaportes e precisa se apresentar semanalmente ao Tribunal de Barcelona, como garantia de que não vai sair do país.

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