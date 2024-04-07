Dois homens são baleados enquanto assistiam a jogo de futebol em bar na Serra

Dois homens — um deles com 30 anos e outro com a idade não informada — foram baleados em um bar enquanto assistiam a um jogo de futebol
, neste domingo (7), em Campinho da Serra
, na Serra. Os disparos deixaram marcas no muro de uma escola próxima ao local do crime.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede, onde um deles (o de 30 anos) estava recebendo atendimento médico. A vítima contou o que havia acontecido, mas não soube informar qual era o veículo e nem qual a possível motivação para os disparos.
Enquanto a polícia estavam na UPA, o outro homem, que também estava no local, chegou solicitando socorro. Ambos passaram por atendimento médico e foram liberados.
A Polícia Civil, por nota, informou que o caso foi registrado como dupla tentativa de homicídio e seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.