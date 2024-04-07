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Tiroteio

Dois homens são baleados enquanto assistiam a jogo de futebol em bar na Serra

A Polícia Civil, por nota, informou que o caso foi registrado como dupla tentativa de homicídio. Disparos deixaram marcas no muro de uma escola próxima
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

07 abr 2024 às 19:58

Publicado em 07 de Abril de 2024 às 19:58

Muro com marcas dos tiros em Campinho da Serra, no domingo (7)
Muro com marcas dos tiros em Campinho da Serra, no domingo (7) Crédito: Vinícius Colini
Dois homens — um deles com 30 anos e outro com a idade não informada — foram baleados em um bar enquanto assistiam a um jogo de futebol, neste domingo (7), em Campinho da Serra, na Serra. Os disparos deixaram marcas no muro de uma escola próxima ao local do crime.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede, onde um deles (o de 30 anos) estava recebendo atendimento médico. A vítima contou o que havia acontecido, mas não soube informar qual era o veículo e nem qual a possível motivação para os disparos.

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Enquanto a polícia estavam na UPA, o outro homem, que também estava no local, chegou solicitando socorro. Ambos passaram por atendimento médico e foram liberados.
A Polícia Civil, por nota, informou que o caso foi registrado como dupla tentativa de homicídio e seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. 

Ajude a polícia

A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado. O sigilo é garantido. Quem preferir denunciar pela internet, é só acessar o canal policial clicando aqui.

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