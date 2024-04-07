Dois homens são baleados enquanto assistiam a jogo de futebol em bar na Serra

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede, onde um deles (o de 30 anos) estava recebendo atendimento médico. A vítima contou o que havia acontecido, mas não soube informar qual era o veículo e nem qual a possível motivação para os disparos.