Brasileirão 2024! Veja onde assistir aos jogos da primeira rodada

JOGOS DE SÁBADO (13/04)
- Internacional x Bahia
- Horário: 18:30
- Local: Beira-Rio (RS)
- TV e streaming: Premiere
- Fluminense x Bragantino
- Horário: 21h
- Local: Maracanã (RJ)
- TV e streaming: Premiere
- São Paulo x Fortaleza
- Horário: 21h
- Local: Morumbis (SP)
- TV e streaming: SporTV e Premiere
- Criciúma x Juventude
- Horário: 18:30
- Local: Heriberto Hülse (SC)
- TV e streaming: Premiere
JOGOS DE DOMINGO (14/04)
- Vasco da Gama x Grêmio
- Horário: 16h
- Local: São Januário (RJ)
- TV e streaming: TV Gazeta, Globo (Exceto SP) e Premiere
- Corinthians x Atlético-MG
- Horário: 16h
- Local: Neo Química Arena (SP)
- TV e streaming: Premiere e Globo (para São Paulo)
- Athletico-PR x Cuiabá
- Horário: 16h
- Local: Ligga Arena (PR)
- TV e Streaming: TNT Sports, CazéTV e Rede Furacão
- Atlético-GO x Flamengo
- Horário: 16h
- Local: Serra Dourada (GO)
- TV e Streaming: Premiere
- Cruzeiro x Botafogo
- Horário: 17h
- Local: Mineirão (BH)
- TV e streaming: Premiere
- Vitória-BA x Palmeiras
- Horário: 18h30
- Local: Barradão (BA)
- TV e streaming: SporTV e Premiere