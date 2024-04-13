Brasileirão 2024! Veja onde assistir aos jogos da primeira rodada

Quatro partidas acontecem neste sábado (13) e seis jogos fecham a rodada no domingo (14).
Redação de A Gazeta

13 abr 2024 às 07:00

Fique ligado e saiba onde vai passar o jogo que você deseja assistir Crédito: Editoria de Arte/ A Gazeta

JOGOS DE SÁBADO (13/04)

  • Internacional x Bahia
  • Horário: 18:30
  • Local: Beira-Rio (RS)
  • TV e streaming: Premiere 
  • Fluminense x Bragantino
  • Horário: 21h
  • Local: Maracanã (RJ)
  • TV e streaming: Premiere 
  • São Paulo x Fortaleza
  • Horário: 21h
  • Local: Morumbis (SP)
  • TV e streaming: SporTV e Premiere
  • Criciúma x Juventude
  • Horário: 18:30
  • Local: Heriberto Hülse (SC)
  • TV e streaming: Premiere 

JOGOS DE DOMINGO (14/04)

  • Vasco da Gama x Grêmio
  • Horário: 16h
  • Local: São Januário (RJ)
  • TV e streaming: TV Gazeta, Globo (Exceto SP) e Premiere 
  • Corinthians x Atlético-MG
  • Horário: 16h
  • Local: Neo Química Arena (SP)
  • TV e streaming: Premiere e Globo (para São Paulo)
  • Athletico-PR x Cuiabá
  • Horário: 16h 
  • Local: Ligga Arena (PR) 
  • TV e Streaming: TNT Sports, CazéTV e Rede Furacão
  • Atlético-GO x Flamengo 
  • Horário: 16h
  • Local: Serra Dourada (GO)
  • TV e Streaming: Premiere 
  • Cruzeiro x Botafogo 
  • Horário: 17h
  • Local: Mineirão (BH)
  • TV e streaming: Premiere
  • Vitória-BA x Palmeiras 
  • Horário: 18h30 
  • Local: Barradão (BA)
  • TV e streaming: SporTV e Premiere

