"Vamos trabalhar muito", diz técnico do Vila Nova após derrota para o Vasco

Vila Nova caiu diante do Vasco no Kleber Adrade. Jogo de volta será em Nova Iguaçu Crédito: Jordan Nunes/Capixaba Esporte/Divulgação

Não foi dessa vez que o Vila Nova conseguiu superar o Vasco. No jogo de estreia das meninas pela Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino, o clube de Vila Velha perdeu por 3 a 1 para o time da Colina. Sarah anotou dois gols pelo Vasco, cujo placar foi aumentado por Maria Vitória. O único tento da equipe capixaba foi marcado por Luana.

O jogo de volta será no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ), e o técnico Luciano Tadino promete trabalho para uma apresentação diferente no jogo de volta. "Vamos trabalhar muito, acertar detalhes e assim poder fazer uma participação positiva, com a classificação", disse.

Para Luciano, haver estreado em casa pode ter gerado ansiedade. "É uma responsabilidade a mais. Em toda estreia o atleta sente, ainda que estejamos acostumados com essa competição. O resultado não foi o que gostaríamos, ninguém gosta de perder. Pesou enfrentar uma equipe de camisa como o Vasco. Buscamos no segundo tempo acertar e equilibrar, tanto que conseguimos fazer com que o Vasco não avançasse à nossa meta defensiva, diminuímos o placar e tivemos chances de conseguir diminuir ainda mais. Agora vamos focar nos próximos 90 minutos".

Para o jogo de volta, o Vila Nova tem outros desafios para além de um placar de dois gols de diferença para eliminar o Vasco. A falta de verba é um deles. "O dinheiro faz diferença. Para ter um clube competitivo, com robustez, como o Vasco, [precisaríamos de mais incentivo]. Nosso sonho era poder ter tranquilidade para trabalhar com as atletas com exclusividade".

"Algumas atletas não vão conseguir ir para o próximo jogo porque o patrão não liberou que elas ficassem dois dias fora e nós não poderíamos pagar a diária delas. Pelas limitações de disponibilidade, algumas só podem fazer dois ou três treinos por semana, enquanto os rivais têm a semana cheia" Luciano Tadino - Presidente e Técnico do Vila Nova

Ele prossegue dizendo sobre como seria uma equipe ideal. "Queríamos poder concentrar os atletas. Se nós tivéssemos esse recurso financeiro, elas não teriam trabalhado ontem, antes do jogo, para o qual já chegaram cansadas dos stress do dia a dia e teriam recebido alimentação adequada. Conseguiríamos fazer contratações e dar tranquilidade às atletas para os treinos".

Além do Campeonato Brasileiro A3, Luciano declarou que o Vila Nova participará de outras modalidades. Estará na Copa ES, no Estadual de Fut-7 em agosto e no Campeonato Brasileiro de Fut-7 em novembro. "Temos um calendário bem extenso, com outras modalidades, e nossa intenção é fazer as meninas ganharem tempo de jogo". Além da categoria adulta, o dirigente ressaltou o interesse em investir numa categoria de base, ou sub-17 ou sub-20. "Trazendo visibilidade, os empresários chegam. O futebol capixaba carece de apoio e precisamos dar seguimento ao nosso trabalho", finalizou.