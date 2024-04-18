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Após título

Diretor de futebol do Rio Branco explica planejamento para a Copa ES

Com a conquista do Campeonato Capixaba em 2024, o Capa-Preta já garantiu vaga na Série D e na Copa do Brasil do ano que vem e deve utilizar a competição como "laboratório"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2024 às 16:56

Publicado em 18 de Abril de 2024 às 16:56

Rio Branco conquistou o Campeonato Capixaba 2024 após vencer o Rio Branco-VN nos pênaltis
Rio Branco conquistou o Campeonato Capixaba 2024 após vencer o Rio Branco-VN nos pênaltis Crédito: Divulgação/Rio Branco
O Campeonato Capixaba chegou ao fim no último final de semana. No entanto, a temporada do futebol capixaba continua e no próximo dia 27 de abril começa a Copa Espírito Santo. O Rio Branco, campeão estadual em 2024, estreia na competição diante do maior rival, a Desportiva Ferroviária, mas apesar de disputar o torneio para ganhar, deve utilizá-lo como uma espécie de "laboratório". 
Isso se deve ao fato de que o Capa-Preta já conquistou as vagas na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro Série D em 2025 e, com isso, a Copa ES passa a não valer mais nenhuma vaga nacional. De acordo com o diretor de futebol do Brancão, Guilherme Lobo, o clube vai seguir o que já estava planejado desde agosto de 2023, quando a diretoria traçou as metas para a atual temporada.
O dirigente explica que o planejamento feito no ano passado levava em conta duas possibilidades: a conquista do título estadual ou um possível insucesso na competição. “Vamos seguir com o planejamento traçado e que previa o título capixaba. Já conquistamos as vagas para todas as competições nacionais de 2025, portanto a Copa ES passa a não valer mais nenhuma vaga importante. No entanto, o Rio Branco é um clube com camisa e torcida, onde não podemos entrar em uma competição somente para participar. É com essa mentalidade que vamos para a Copa ES”, ressaltou o diretor de futebol.
Segundo Guilherme Lobo, neste contexto, alguns jogadores do atual elenco serão emprestados para a disputa de competições nacionais por outras equipes e que reforços também serão contratados, além dos remanescentes. “Teremos um time jovem, mas com uma espinha dorsal formada por jogadores experientes. Fato é que vamos brigar pelo título”, finalizou. 
O elenco capa-preta se reapresenta nesta quinta-feira (18) visando a disputa da Copa Espírito Santo 2024. O Rio Branco estreia na competição diante da Desportiva Ferroviária, fora de casa. A partida está prevista para sábado (27), às 15h. 

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