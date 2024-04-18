Diretor de futebol do Rio Branco explica planejamento para a Copa ES

Rio Branco conquistou o Campeonato Capixaba 2024 após vencer o Rio Branco-VN nos pênaltis Crédito: Divulgação/Rio Branco

O Campeonato Capixaba chegou ao fim no último final de semana . No entanto, a temporada do futebol capixaba continua e no próximo dia 27 de abril começa a Copa Espírito Santo. O Rio Branco, campeão estadual em 2024, estreia na competição diante do maior rival, a Desportiva Ferroviária, mas apesar de disputar o torneio para ganhar, deve utilizá-lo como uma espécie de "laboratório".

Isso se deve ao fato de que o Capa-Preta já conquistou as vagas na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro Série D em 2025 e, com isso, a Copa ES passa a não valer mais nenhuma vaga nacional. De acordo com o diretor de futebol do Brancão, Guilherme Lobo, o clube vai seguir o que já estava planejado desde agosto de 2023, quando a diretoria traçou as metas para a atual temporada.

O dirigente explica que o planejamento feito no ano passado levava em conta duas possibilidades: a conquista do título estadual ou um possível insucesso na competição. “Vamos seguir com o planejamento traçado e que previa o título capixaba. Já conquistamos as vagas para todas as competições nacionais de 2025, portanto a Copa ES passa a não valer mais nenhuma vaga importante. No entanto, o Rio Branco é um clube com camisa e torcida, onde não podemos entrar em uma competição somente para participar. É com essa mentalidade que vamos para a Copa ES”, ressaltou o diretor de futebol.

Segundo Guilherme Lobo, neste contexto, alguns jogadores do atual elenco serão emprestados para a disputa de competições nacionais por outras equipes e que reforços também serão contratados, além dos remanescentes. “Teremos um time jovem, mas com uma espinha dorsal formada por jogadores experientes. Fato é que vamos brigar pelo título”, finalizou.