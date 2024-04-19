Capixaba Teco conquista acesso na Arábia Saudita

Teco é capixaba e tem passagens recentes por Rio Branco-VN e Vitória Crédito: Divulgação/Al Zulfi

O capixaba Teco tem muito o que comemorar na atual temporada. Defendendo o Al Zulfi, da Arábia Saudita, o atacante conseguiu acesso para a First Division League, a segunda divisão do país.

Na quarta-feira, no jogo de volta do playoff do acesso, o Al Zulfi empatou em 0 a 0 com o Al Draih. Como na ida havia vencido por 3 a 0, o time de Teco subiu.

"Muito feliz com esse acesso, de verdade. Foi muito difícil todo o campeonato, são 32 times em busca de apenas três vagas de acesso. Ficamos perto de conquistar o acesso direto com o título do nosso grupo. Mas, graças a Deus conquistamos no playoff, não foi fácil. Agora é uma sensação de dever cumprido, que a gente conquistou o nosso objetivo, isso é muito bom", disse.

Além do sucesso coletivo com o acesso, Teco também teve um bom desempenho individual. Na temporada, foram oito gols marcados e incríveis 14 assistências para gols dos seus companheiros. Ao todo, foram 22 participações em gols na temporada. Teco celebrou os bons números e destacou a ajuda dos companheiros.