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Capixaba Teco conquista acesso na Arábia Saudita

Atacante do Al Zulfi foi um dos destaques da campanha da equipe na campanha do acesso para a segunda divisão, participando de 22 gols na temporada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2024 às 12:28

Publicado em 19 de Abril de 2024 às 12:28

Teco é capixaba e tem passagens recentes por Rio Branco-VN e Vitória
Teco é capixaba e tem passagens recentes por Rio Branco-VN e Vitória Crédito: Divulgação/Al Zulfi
O capixaba Teco tem muito o que comemorar na atual temporada. Defendendo o Al Zulfi, da Arábia Saudita, o atacante conseguiu acesso para a First Division League, a segunda divisão do país.
Na quarta-feira, no jogo de volta do playoff do acesso, o Al Zulfi empatou em 0 a 0 com o Al Draih. Como na ida havia vencido por 3 a 0, o time de Teco subiu.
"Muito feliz com esse acesso, de verdade. Foi muito difícil todo o campeonato, são 32 times em busca de apenas três vagas de acesso. Ficamos perto de conquistar o acesso direto com o título do nosso grupo. Mas, graças a Deus conquistamos no playoff, não foi fácil. Agora é uma sensação de dever cumprido, que a gente conquistou o nosso objetivo, isso é muito bom", disse.
Além do sucesso coletivo com o acesso, Teco também teve um bom desempenho individual. Na temporada, foram oito gols marcados e incríveis 14 assistências para gols dos seus companheiros. Ao todo, foram 22 participações em gols na temporada. Teco celebrou os bons números e destacou a ajuda dos companheiros.
"Graças a Deus pude fazer uma grande temporada e ajudar o clube. Sempre que entro em campo eu busco me doar ao máximo, essa foi a minha melhor temporada em número de gols e assistências, muito feliz com tudo isso. Mas, eu sempre faço também que nada disso seria possível sem os meus companheiros. Eles estiveram comigo em todos os momentos e merecem também todos os méritos pela conquista", concluiu.

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