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"Queremos o título", diz capitão do Rio Branco sobre Copa ES

Gustavo Carbonieri é um dos atletas que permanecem no clube para disputar a competição após o título capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2024 às 16:36

Publicado em 24 de Abril de 2024 às 16:36

Gustavo Carbonieri foi titular da zaga do Rio Branco no 38° título do clube
Carbonieri foi titular da zaga do Rio Branco no 38° título do clube Crédito: Rafael Brozeghini/Rio Branco
Após conquistar o Capixabão, o Rio Branco se prepara para a disputa da Copa Espírito Santo. Para a competição, o Capa-Preta perdeu algumas peças de sua equipe titular, como Neguete, Augusto Potiguar, Ferrugem, Matheus Costa e Kieza. No entanto, o zagueiro e capitão, Gustavo Carbonieri, permanece no elenco para o torneio. 
Com o título estadual, o clube conquistou o acesso à Série D e a vagas na Copa do Brasil e na Copa Verde. Por isso, a Copa ES não vale mais nada para o Rio Branco, além de adicionar mais um troféu na galeria. No entanto, o capitão da equipe destaca que "independente de já termos sido campeões, vamos entrar na Copa ES para buscar o título".
A saída de parte do elenco faz parte do planejamento da diretoria Capa-Preta em caso de título no Campeonato Capixaba: manter a base do elenco, emprestar alguns atletas e dar oportunidade aos jogadores mais novos e que tiveram menos chances no Estadual.
"A base do nosso elenco é a mesma e vem trabalhando forte e confiante para a Copa ES. Estamos dando continuidade ao trabalho e a torcida capa-preta pode esperar novamente uma equipe muito bem organizada e empenhada", destacou Carbonieri.
O Rio Branco faz sua estreia na Copa Espírito Santo no próximo sábado (27), às 15h, contra a Desportiva, no Estádio Engenheiro Araripe.

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