"Queremos o título", diz capitão do Rio Branco sobre Copa ES

Carbonieri foi titular da zaga do Rio Branco no 38° título do clube Crédito: Rafael Brozeghini/Rio Branco

Após conquistar o Capixabão, o Rio Branco se prepara para a disputa da Copa Espírito Santo. Para a competição, o Capa-Preta perdeu algumas peças de sua equipe titular, como Neguete, Augusto Potiguar, Ferrugem, Matheus Costa e Kieza. No entanto, o zagueiro e capitão, Gustavo Carbonieri, permanece no elenco para o torneio.

Com o título estadual, o clube conquistou o acesso à Série D e a vagas na Copa do Brasil e na Copa Verde. Por isso, a Copa ES não vale mais nada para o Rio Branco, além de adicionar mais um troféu na galeria. No entanto, o capitão da equipe destaca que "independente de já termos sido campeões, vamos entrar na Copa ES para buscar o título".

A saída de parte do elenco faz parte do planejamento da diretoria Capa-Preta em caso de título no Campeonato Capixaba: manter a base do elenco, emprestar alguns atletas e dar oportunidade aos jogadores mais novos e que tiveram menos chances no Estadual.

"A base do nosso elenco é a mesma e vem trabalhando forte e confiante para a Copa ES. Estamos dando continuidade ao trabalho e a torcida capa-preta pode esperar novamente uma equipe muito bem organizada e empenhada", destacou Carbonieri.