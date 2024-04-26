Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chegou a hora

Copa Espírito Santo 2024 chega com tudo neste final de semana

A segunda competição mais importante do calendário do futebol capixaba estreia neste sábado (27) com jogos eletrizantes e muita coisa em disputa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2024 às 16:42

Publicado em 26 de Abril de 2024 às 16:42

Serra vence o Rio Branco e conquista o título da Copa Espírito Santo
Serra vence o Rio Branco e conquista o título da Copa Espírito Santo 2023 Crédito: Henrique Montovanelli/FES
A Copa Espírito Santo está de volta. O segundo torneio mais importante do calendário do futebol capixaba começa neste sábado (27) com jogos eletrizantes já na primeira rodada. Nove  equipes do Estado entram em campo em busca do título da competição, que chega com novidades para 2024. 
Para que você possa assistir às disputas por dentro de tudo que está em jogo, a reportagem reuniu as principais informações que envolvem a competição este ano. Confira abaixo. 

Nova fórmula de disputa

Para a edição de 2024, a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) alterou a fórmula de disputa da Copa Espírito Santo. Em um arbitral, a maioria dos clubes votou a favor da fórmula proposta pela Desportiva Ferroviária, que é a seguinte: todos os 9 times se enfrentam na primeira fase em turno único, com 8 classificados.
A segunda fase contará com duas chaves. A primeira terá o primeiro, o quarto, o quinto e o oitavo colocados da primeira fase. A segunda terá o restante das equipes. Os times de uma chave enfrentam os times da outra chave em turno e returno, com apenas os líderes de cada chave avançando para a grande final. 

Final no Kleber Andrade

Serra vence o Rio Branco e conquista o título da Copa Espírito Santo
O Serra é o atual campeão da Copa Espírito Santo. Ele derrotou o Rio Branco na final em 2023 Crédito: Henrique Montovanelli/FES
Como já vem acontecendo nos últimos anos, a grande final da Copa Espírito Santo 2024 será disputada em partida única no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Em caso de empate nos 90 minutos, a decisão do troféu será nas cobranças de pênaltis. 

Favoritos

Rio Branco, Desportiva e Vitória chegam como favoritos ao título da Copa ES
Rio Branco, Desportiva e Vitória chegam como favoritos ao título da Copa ES Crédito: Laila Pecorari/Rio Branco; Bruno Lino e Henrique Montovanelli/FES
Capixaba, Desportiva Ferroviária, Linhares FC, Porto Vitória, Real Noroeste, Rio Branco, Sport-ES, Vilavelhense e Vitória são as 9 equipes que vão participar. Dentre elas, as quatro da Grande Vitória despontam como favoritas para conquistar o título: Rio Branco, Desportiva e Vitória. Porto Vitória corre por fora, mas pode aprontar.
O Capa-Preta é o atual campeão capixaba e, mesmo tendo perdido alguns jogadores, continua forte em busca do título. A Locomotiva Grená entra motivada para dar uma resposta para a torcida após a campanha decepcionantes no Capixabão. O Alvianil de Bento Ferreira reformulou seu elenco e vai brigar pela conquista e o Porto Vitória manteve a base que fez boa campanha no Estadual. Atual campeão, o Serra abriu mão da disputa para focar na Série D.

O que vale?

O campeão da Copa Espírito Santo 2024, além de levar o troféu e o prestígio para casa, também vai conquistar o direito de representar o Espírito Santo no Campeonato Brasileiro Série D em 2025. A vaga na Copa Verde, que fica com o vice-campeão, ainda não foi confirmada pela Federação. 

Veja Também

Vitória apresenta Zizu, Filipe Carvalho e John para a Copa ES

"Queremos o título", diz capitão do Rio Branco sobre Copa ES

Nicoly Almeida é contratada para as categorias de base do São Paulo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba espírito santo Futebol Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados