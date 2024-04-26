Copa Espírito Santo 2024 chega com tudo neste final de semana

Serra vence o Rio Branco e conquista o título da Copa Espírito Santo 2023 Crédito: Henrique Montovanelli/FES

A Copa Espírito Santo está de volta. O segundo torneio mais importante do calendário do futebol capixaba começa neste sábado (27) com jogos eletrizantes já na primeira rodada. Nove equipes do Estado entram em campo em busca do título da competição, que chega com novidades para 2024.

Para que você possa assistir às disputas por dentro de tudo que está em jogo, a reportagem reuniu as principais informações que envolvem a competição este ano. Confira abaixo.

Nova fórmula de disputa

Para a edição de 2024, a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) alterou a fórmula de disputa da Copa Espírito Santo. Em um arbitral, a maioria dos clubes votou a favor da fórmula proposta pela Desportiva Ferroviária, que é a seguinte: todos os 9 times se enfrentam na primeira fase em turno único, com 8 classificados.

A segunda fase contará com duas chaves. A primeira terá o primeiro, o quarto, o quinto e o oitavo colocados da primeira fase. A segunda terá o restante das equipes. Os times de uma chave enfrentam os times da outra chave em turno e returno, com apenas os líderes de cada chave avançando para a grande final.

Final no Kleber Andrade

O Serra é o atual campeão da Copa Espírito Santo. Ele derrotou o Rio Branco na final em 2023 Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Como já vem acontecendo nos últimos anos, a grande final da Copa Espírito Santo 2024 será disputada em partida única no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Em caso de empate nos 90 minutos, a decisão do troféu será nas cobranças de pênaltis.

Favoritos

Rio Branco, Desportiva e Vitória chegam como favoritos ao título da Copa ES Crédito: Laila Pecorari/Rio Branco; Bruno Lino e Henrique Montovanelli/FES

Capixaba, Desportiva Ferroviária, Linhares FC, Porto Vitória, Real Noroeste, Rio Branco, Sport-ES, Vilavelhense e Vitória são as 9 equipes que vão participar. Dentre elas, as quatro da Grande Vitória despontam como favoritas para conquistar o título: Rio Branco, Desportiva e Vitória. Porto Vitória corre por fora, mas pode aprontar.

O Capa-Preta é o atual campeão capixaba e, mesmo tendo perdido alguns jogadores, continua forte em busca do título. A Locomotiva Grená entra motivada para dar uma resposta para a torcida após a campanha decepcionantes no Capixabão. O Alvianil de Bento Ferreira reformulou seu elenco e vai brigar pela conquista e o Porto Vitória manteve a base que fez boa campanha no Estadual. Atual campeão, o Serra abriu mão da disputa para focar na Série D.

O que vale?