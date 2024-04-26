Copa Espírito Santo 2024 chega com tudo neste final de semana

A Copa Espírito Santo está de volta. O segundo torneio mais importante do calendário do futebol capixaba começa neste sábado (27) com jogos eletrizantes já na primeira rodada. Nove equipes do Estado entram em campo em busca do título da competição, que chega com novidades para 2024.
Para que você possa assistir às disputas por dentro de tudo que está em jogo, a reportagem reuniu as principais informações que envolvem a competição este ano. Confira abaixo.
Nova fórmula de disputa
Para a edição de 2024, a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) alterou a fórmula de disputa da Copa Espírito Santo. Em um arbitral, a maioria dos clubes votou a favor da fórmula proposta pela Desportiva Ferroviária, que é a seguinte: todos os 9 times se enfrentam na primeira fase em turno único, com 8 classificados.
A segunda fase contará com duas chaves. A primeira terá o primeiro, o quarto, o quinto e o oitavo colocados da primeira fase. A segunda terá o restante das equipes. Os times de uma chave enfrentam os times da outra chave em turno e returno, com apenas os líderes de cada chave avançando para a grande final.
Final no Kleber Andrade
Como já vem acontecendo nos últimos anos, a grande final da Copa Espírito Santo 2024 será disputada em partida única no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Em caso de empate nos 90 minutos, a decisão do troféu será nas cobranças de pênaltis.
Favoritos
Capixaba, Desportiva Ferroviária, Linhares FC, Porto Vitória, Real Noroeste, Rio Branco, Sport-ES, Vilavelhense e Vitória são as 9 equipes que vão participar. Dentre elas, as quatro da Grande Vitória despontam como favoritas para conquistar o título: Rio Branco, Desportiva e Vitória. Porto Vitória corre por fora, mas pode aprontar.
O Capa-Preta é o atual campeão capixaba e, mesmo tendo perdido alguns jogadores, continua forte em busca do título. A Locomotiva Grená entra motivada para dar uma resposta para a torcida após a campanha decepcionantes no Capixabão. O Alvianil de Bento Ferreira reformulou seu elenco e vai brigar pela conquista e o Porto Vitória manteve a base que fez boa campanha no Estadual. Atual campeão, o Serra abriu mão da disputa para focar na Série D.
O que vale?
O campeão da Copa Espírito Santo 2024, além de levar o troféu e o prestígio para casa, também vai conquistar o direito de representar o Espírito Santo no Campeonato Brasileiro Série D em 2025. A vaga na Copa Verde, que fica com o vice-campeão, ainda não foi confirmada pela Federação.