Nicoly Almeida é contratada para as categorias de base do São Paulo

Nicoly Almeida foi contratada pelo São Paulo e ficará sob monitoramento do clube até ter idade para iniciar nos campeonatos Crédito: Reprodução/Acervo Pessoal

A menina de 12 anos não vai participar de maneira imediata de campeonatos pelo São Paulo, em razão de sua idade, já que a equipe tem, em sua categoria de base, apenas meninas com idade superior aos 14 anos. Porém, ela será mantida em uma janela de monitoramento, em que continuará treinando no Cepe, mas já sob o olhar atento do Tricolor, que inclusive pede que ela se apresente em São Paulo eventualmente, como já irá acontecer no início do segundo semestre deste ano, em julho, quando completará 13 anos.

Outro fator a adiar a ida definitiva da menina para o clube são as suas atividades escolares, que não podem ser interrompidas. Tudo está sendo preparado para que no próximo ano ela já faça parte do quadro de meninas atletas do São Paulo. "Estou contando as horas para vestir esta camisa cheia de história, que é a do São Paulo, e fazer a minha história nela", disse Nicoly.

O padrasto da menina, Junio Santos, contou em reportagem para A Gazeta que ela iniciou os testes na segunda-feira (15) e eles duraram até a sexta-feira (19), quando foi deferida a sua aprovação. Segundo ele, inicialmente ainda não houve conversas sobre pagamentos de salário ou alojamento em São Paulo, por exemplo. Porém, na fase probatória, a estadia da menina foi custeada pela Prefeitura de São Mateus.

Para Santos, a aprovação de Nicoly no São Paulo após haver sido proibida de jogar em um torneio do Espírito Santo é a exemplificação de que as vitórias vem após grandes desafios. "Há males que vem para o bem, especialmente de ela ter sido aprovada já no primeiro teste. Tudo aconteceu muito rápido em nossas vidas".

Para o técnico da menina, Iran Dias, a chegada de Nicole ao tricolor prova o seu talento. "Nicoly está comigo desde os 9 anos. Sempre foi muito dedicada e com grande potencial. Além da parte técnica ser boa, ela é esforçada. Tanto que na avaliação dela em São Paulo, não encontrou dificuldades". Enquanto completa a idade necessária, a menina permanecerá no Espírito Santo. "E treinando mais forte ainda", ressalta Iran, que também destaca que o mérito da aprovação é dela pelo empenho e dedicação, por realizar seus trabalhos com afinco. "É um prêmio para nós. Eu já tinha uma perspectiva muito boa em relação a ela e sei que, pela idade ela é muito robusta e completa, ainda que tenha que aprender muita coisa".

Iran prossegue dizendo ver que os clubes de outros estados estão oportunizando a participação das meninas, diferentemente do Espírito Santo. "O São Paulo é um desses centros. Aqui no ES não há uma base, o que acaba sendo inviável para algumas meninas, que acabam indo jogar em outros lugares, ou em times mistos. O futebol capixaba precisa oportunizar mais as meninas. Se já é frágil para o masculino, imagina para o feminino. Em todas as escolinhas há uma menina jogando com os garotos".

"Esperamos que essa aprovação dela abra as portas para outras meninas, já que no Espírito Santo não tem oportunidades para meninas como ela" Iran Dias - Técnico do CEPE

Nicoly Almeida no São Paulo. Ela começará no clube paulista quando completar a idade de 14 anos. Sonha em poder, no futuro, dar "uma casa para a mãe e um carro para ela e para Júnio, meu padrasto" Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal

Panorama do futebol feminino no Espírito Santo

Atualmente há um clube capixaba disputando o Campeonato Brasileiro na terceira divisão do Brasileirão, o Vila Nova. Além deste iniciará em 04/05, o Campeonato Capixaba de Futebol Feminino, que se estenderá até o dia 04/08. O Sub-20 Feminino será entre o dia 07/09 e 01/12.