No Robertão, Serra vence o Audax-RJ pela estreia da Série D

Caio Monteiro comemorando o gol marcado na vitória do Serra na Série D Crédito: Wendrel Vieira/Serra FC

O Espírito Santo começou o Campeonato Brasileiro Série D 2024 com o pé direito. A equipe do Serra derrotou o Audax-RJ por 1 a 0 na tarde deste sábado (27), no estádio Robertão, e estreou na competição nacional com vitória. O gol da Cobra-Coral foi marcado no segundo tempo da partida pelo atacante Caio Monteiro, recém-contratado pelo clube.

No primeiro tempo, a equipe capixaba não conseguiu desempenhar um bom futebol. A oportunidade mais perigosa foi da equipe carioca, com o atacante Bruno Nascimento, que acertou o travessão de Allan Camilatto, em um chute de fora da área. No entanto, no segundo tempo o Serra cresceu e passou a leva mais perigo ao gol adversário e quase abriu o placar com Zé Gatinha.

A vitória só veio aos 37 minutos da etapa final. Após uma jogada de Ícaro pela direita, André Mascena cruza e o goleiro Yan tira de soco. No rebote, o atacante Caio Monteiro finaliza a abre o placar. Com isso, os capixabas apenas controlaram o jogo e garantiram uma vitória importante na estreia.