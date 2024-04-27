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No Robertão, Serra vence o Audax-RJ pela estreia da Série D

Cobra-Coral conquistou seus primeiros três pontos na competição com um gol do atacante Caio Monteiro, marcado no segundo tempo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2024 às 18:23

Publicado em 27 de Abril de 2024 às 18:23

Caio Monteiro comemorando o gol marcado na vitória do Serra na Série D
Caio Monteiro comemorando o gol marcado na vitória do Serra na Série D Crédito: Wendrel Vieira/Serra FC
O Espírito Santo começou o Campeonato Brasileiro Série D 2024 com o pé direito. A equipe do Serra derrotou o Audax-RJ por 1 a 0 na tarde deste sábado (27), no estádio Robertão, e estreou na competição nacional com vitória. O gol da Cobra-Coral foi marcado no segundo tempo da partida pelo atacante Caio Monteiro, recém-contratado pelo clube.
No primeiro tempo, a equipe capixaba não conseguiu desempenhar um bom futebol. A oportunidade mais perigosa foi da equipe carioca, com o atacante Bruno Nascimento, que acertou o travessão de Allan Camilatto, em um chute de fora da área. No entanto, no segundo tempo o Serra cresceu e passou a leva mais perigo ao gol adversário e quase abriu o placar com Zé Gatinha. 
A vitória só veio aos 37 minutos da etapa final. Após uma jogada de Ícaro pela direita, André Mascena cruza e o goleiro Yan tira de soco. No rebote, o atacante Caio Monteiro finaliza a abre o placar. Com isso, os capixabas apenas controlaram o jogo e garantiram uma vitória importante na estreia.
A Série D do Campeonato Brasileiro 2024 prossegue no próximo final de semana com os jogos da segunda rodada do Grupo 6. No sábado, às 16h (de Brasília), o Serra visita o Nova Iguaçu, no estádio Jânio Moraes. O Audax-RJ volta a jogar apenas no dia 7 de maio, terça-feira, quando recebe o Democrata-SL, às 15h30, em Moça Bonita.

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