Desportiva e Rio Branco ficam no empate na estreia da Copa Espírito Santo

Rio Branco e Desportiva empataram no Engenheiro Araripe na abertura da Copa ES Crédito: Henrique Montovanelli/FES

A Copa Espírito Santo 2024 começou com o pé direito. Desportiva Ferroviária e Rio Branco fizeram um grande jogo na tarde deste sábado (27) e ficaram no empate: 1 a 1. Atual campeão capixaba, o Capa-Preta saiu na frente logo no início, com gol de Edinho. A Locomotiva Grená conseguiu o empate no segundo tempo, com um lindo gol de Júlio Henrique.

O jogo de abertura da competição, no entanto, ficou marcado negativamente fora de campo. O confronto, realizado no estádio Engenheiro Araripe, contou apenas com a presença da torcida grená, pois os órgãos de segurança, em decisão conjunta com a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), entenderam que a integridade das duas torcidas não poderia ser garantida caso a partida contasse com torcida mista. Isso se deve ao fato de que a arquibancada do lado do Colégio Eliezer Batista estar interditada, o que faria com que a torcida visitante ficasse no mesmo lado que os mandantes.

O Jogo

Dentro de campo, o duelo foi digno de um clássico com essa magnitude. O Capa-Preta começou melhor e marcou o primeiro gol com Edinho, logo aos 2 minutos, após falha da zaga grená. No entanto, a Desportiva, que jogava em casa, foi melhor durante toda a partida.

Os donos da casa tiveram mais oportunidades de gol que o adversário até conseguir o empate, que veio no segundo tempo. O lateral-direito Júlio Henrique recebeu na entrada da área e acertou um belo chute no ângulo, sem chances para o goleiro. A partir do gol, a Locomotiva ganhou confiança e continuou partindo para cima. Criou muitas oportunidades claras para virar a partida, mas não conseguiu convertê-las em gols.

Apesar do empate, a sensação da torcida que estava no estádio é de satisfação com o desempenho da equipe, que precisava dar uma resposta após a eliminação precoce no Capixabão.

Provocações fora do estádio

Torcida do Rio Branco colocou faixas em protesto à decisão de torcida única no clássico Crédito: Breno Coelho/A Gazeta

A torcida do Rio Branco não esteve presente na partida, que foi realizada com torcida única. Porém, não deixou de provocar a Desportiva. Enquanto o primeiro tempo rolava, torcedores do Capa-Preta penduraram faixas na segunda ponte com provocações a rival, além dos dizeres “FES + PM: Vergonha”, em protesto pela decisão da federação e dos órgãos de segurança (veja na imagem acima)