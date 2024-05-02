Estádio do Vitória, Salvador Costa terá lojas em anexo ainda em 2024

Esboço não-oficial da fachada das lojas, anexas ao estádio Salvado Costa Crédito: Divulgação

O Vitória Futebol Clube segue investindo em seu patrimônio. Simultaneamente à ampliação das arquibancadas do Salvador Costa, o Alvianil está construindo um conjunto de lojas em anexo à área do estádio, localizado no bairro de Bento Ferreira, em Vitória.

O empreendimento, que está em obras desde o início do mês de abril, contempla cinco lojas que ficarão de frente para a rua Chafic Murad. Cada uma terá uma área total de 33 metros quadrados, incluindo a parte térrea e o mezanino.

Área do estádio Salvador Costa onde serão construídas as novas lojas Crédito: Sidney Magno Novo/ge.globo

Presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, Antônio Perovano revela que todas as lojas foram vendidas, ainda na planta, para sócios do clube, que tiveram um desconto. O dirigente afirma que a previsão para a conclusão das obras será em meados de setembro deste ano.

"A obra iniciou no dia 3 de abril, com a fundação, e o trabalho será ao mesmo tempo, da arquibancada. Quem comprou as lojas foram os próprios diretores do Vitória e, com esse dinheiro, também vamos fazer o restante das arquibancadas. Pretendemos entregar as lojas até o mês de setembro de 2024", declarou Perovano, em entrevista ao ge.globo.

Obras de fundação das novas lojas do Salvador Costa Crédito: Sidney Magno Novo/ge.globo

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