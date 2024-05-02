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Investindo

Estádio do Vitória, Salvador Costa terá lojas em anexo ainda em 2024

Além da ampliação das arquibancadas, casa do Alvianil de Bento Ferreira está em obras para contar com um conjunto de lojas até setembro

Publicado em 02 de Maio de 2024 às 13:54

Sidney Magno Novo

Sidney Magno Novo

Publicado em 

02 mai 2024 às 13:54
Esboço não-oficial da fachada das lojas, anexas ao estádio Salvado Costa
Esboço não-oficial da fachada das lojas, anexas ao estádio Salvado Costa Crédito: Divulgação
O Vitória Futebol Clube segue investindo em seu patrimônio. Simultaneamente à ampliação das arquibancadas do Salvador Costa, o Alvianil está construindo um conjunto de lojas em anexo à área do estádio, localizado no bairro de Bento Ferreira, em Vitória.
O empreendimento, que está em obras desde o início do mês de abril, contempla cinco lojas que ficarão de frente para a rua Chafic Murad. Cada uma terá uma área total de 33 metros quadrados, incluindo a parte térrea e o mezanino.
Área do estádio Salvador Costa onde serão construídas as novas lojas
Área do estádio Salvador Costa onde serão construídas as novas lojas Crédito: Sidney Magno Novo/ge.globo
Presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, Antônio Perovano revela que todas as lojas foram vendidas, ainda na planta, para sócios do clube, que tiveram um desconto. O dirigente afirma que a previsão para a conclusão das obras será em meados de setembro deste ano.
"A obra iniciou no dia 3 de abril, com a fundação, e o trabalho será ao mesmo tempo, da arquibancada. Quem comprou as lojas foram os próprios diretores do Vitória e, com esse dinheiro, também vamos fazer o restante das arquibancadas. Pretendemos entregar as lojas até o mês de setembro de 2024", declarou Perovano, em entrevista ao ge.globo.
Obras de fundação das novas lojas do Salvador Costa
Obras de fundação das novas lojas do Salvador Costa Crédito: Sidney Magno Novo/ge.globo

Vitória na Copa ES

Em meio às obras, o Vitória vai em busca do título da Copa Espírito Santo 2024, que garante o retorno do clube à Série D do Brasileirão, no ano que vem. A estreia do Alvianil, na competição estadual, será neste sábado, às 15h, no estádio Salvador Costa.

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