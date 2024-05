Crescimento

Rio Branco encabeça aumento do público no Capixabão 2024

Capa-Preta foi o líder de público da competição, que colocou o dobro de torcedores nos estádios em relação à edição do ano passado

Torcida do Rio Branco. (Henrique Montovanelli/FES)

No ano passado, o Campeonato Capixaba registrou a segunda pior média de público pagante desde 2013. Em 2024, a presença de torcedores mais do que dobrou - passou de 375 para 756 -, um aumento de 101,6%. O grande crescimento deve-se à volta da torcida do tradicional Rio Branco ao estádio.

O campeão capa-preta, em suas partidas como mandante, teve 46,2% de todos os ingressos comercializados no Estadual. Um total de 20.617 pagantes, em sete jogos realizados no estádio Kleber Andrade - média de 2.945.

Rio Branco . (FES)

Outro número expressivo do Capa-Preta, no Campeonato Capixaba 2024, foi em relação ao ranking dos jogos com os maiores públicos. Entre as 10 partidas, com mais torcedores nos estádios, o Rio Branco está em nove como mandante ou visitante. Apenas no encontro das semifinais, entre Rio Branco VN e Vitória, que registrou o nono maior público (veja o ranking abaixo), não tem a presença do Brancão.

Jogos com maiores públicos do Campeonato Capixaba 2024

9121 pagantes - Rio Branco 0 (3 x 2) 1 Rio Branco VN (Finais) 3661 pagantes - Rio Branco 4 x 0 Desportiva Ferroviária (2ª Rodada)

3078 pagantes - Rio Branco VN 1 x 2 Rio Branco (Finais)

2119 pagantes - Rio Branco 1 x 0 Vitória (7ª Rodada)

O diretor comercial do Rio Branco-ES, Pedro Caixeiro, destaca o engajamento da torcida capa-preta, que também foi responsável pelo aumento da audiência das transmissões realizadas pela TVE Espírito Santo.

"Estamos em um momento muito positivo. O Rio Branco se transformou em SAF, com uma gestão profissional e um elenco qualificado. A torcida capa-preta, que até o ano passado estava mais afastada, apoiou o projeto e vem demonstrando isso nas arquibancadas. Novos torcedores também estão surgindo. Na comparação entre 2023 e 2024, o público nos jogos do Rio Branco cresceu mais de dez vezes, e a audiência do Capixabão na TV também aumentou, em 40%. Tem sido muito positivo ver famílias inteiras indo ao estádio e ver tantas pessoas na rua com a camisa do Rio Branco, criando cada vez mais identificação com o clube", declarou o dirigente, em entrevista ao ge.globo.

Ranking das maiores médias do Campeonato Capixaba 2024

Rio Branco: 2.945 (público total: 20.617)

Rio Branco VN: 936 (público total: 6550)

Vitória: 601 (público total: 4209)

Jaguaré: 587 (público total: 2934)

Desportiva Ferroviária: 572 (público total: 2862)

Serra: 369 (público total: 1843)

Porto Vitória: 341 (público total: 2389)

Nova Venécia: 292 (público total: 1751)

Estrela do Norte: 215 (público total: 858)

Real Noroeste: 101 (público total: 608)



O Rio Branco-ES também teve influência direta no número do xará Rio Branco VN, que terminou o Capixaba com a segunda melhor média de público: 936. Até o jogo de ida das finais, o Brancão Polenteiro levou em média 579 torcedores aos jogos no estádio Olímpio Perim. Mas, com os 3.078 pagantes da primeira partida da decisão, contra o Capa-Preta, o número cresceu.

O centenário Vitória também apresentou um crescimento, em relação ao ano passado. Mesmo sem ter o mando de campo no clássico contra o arquirrival Rio Branco, o Alvianil teve um aumento de 13,8% no número de público pagante.

Eliminada nas quartas de final, a Desportiva Ferroviária voltou a receber público, em 2024. Punida, no ano passado a Locomotiva não contou com a presença da torcida em seus jogos no Engenheiro Araripe. Se comparar a média de 572 por partida, com número de 2019 (659), última edição que não teve nenhuma restrição por conta da pandemia, a Tiva teve uma queda de 15,2%.

Torcida da Desportiva Ferroviária 'matou' a saudade de ver o seu time no Engenheiro Araripe. (Bruno Lino/Desportiva Ferroviária)

Campeão das arquibancadas no ano passado, o Nova Venécia decepcionou em 2024. Com uma campanha irregular na primeira fase, onde venceu apenas um jogo, e a eliminação nas quartas de final, o Leão do Norte terminou o Campeonato Capixaba com a média de apenas 292 pagantes por jogo - queda de 48,7%.

Jogos com menores públicos do Campeonato Capixaba 2024

17 pagantes - Porto Vitória 2 x 1 Serra (8ª Rodada)

25 pagantes - Porto Vitória 0 x 2 Real Noroeste (7ª Rodada)

26 pagantes - Real Noroeste 1 x 0 Estrela do Norte (3ª Rodada)

41 pagantes - Real Noroeste 5 x 1 Serra (6ª Rodada)

72 pagantes - Porto Vitória 2 x 1 Rio Branco VN (3ª Rodada)



