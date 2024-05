Rio Branco anuncia a contratação de Rhayner, ex-Fluminense e Bahia

Meia-atacante capixaba tem 33 anos, já rodou diversos clubes de expressão no país, e chega para agregar ao elenco do Capa-Preta na Copa ES

O atleta começa a treinar com o elenco capa-preta nesta quarta-feira (8), já visando o jogo contra o Real Noroeste, marcado para o próximo dia 15, em Barra de São Francisco. A partida deve marcar a estreia do jogador com a camisa do Brancão.