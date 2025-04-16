Vitor Leque chega ao Rio Branco para substituir Matheus Costa Crédito: Wagner Chaló

O atacante Vitor Leque é um dos cinco nomes que o Rio Branco anunciou, até este momento, para a disputa do Campeonato Brasileiro Série D 2025. O jogador, que já vestiu as camisas do Cruzeiro, Juventude, CSA, Botafogo-SP e Remo, chega não apenas para reforçar o Capa-Preta, mas também para substituir Matheus Costa, vendido ao Volta Redonda.

Principal jogador do Rio Branco, nos primeiros quatro meses do ano, Matheus Costa ajudou o Brancão a conquistar o bicampeonato capixaba e foi eleito o craque do Estadual. O atacante, que marcou quatro gols e deu quatro assistências, em 2025, também ficou conhecido nacionalmente, quando entrou na lista dos jogadores mais rápidos do mundo.

O desempenho de Matheus chamou a atenção do Volta Redonda, que disputa a Série B do Brasileirão. Logo após o Estadual, o atacante foi negociado com o time do Rio de Janeiro. Para o seu lugar, o Rio Branco trouxe o também extremo Vitor Leque, que chega com a pressão de substituir o melhor jogador da equipe, na atual temporada.

"É uma pressão grande! Eu conheço o Matheus (Costa), é um moleque muito bom e fiquei muito feliz por ele também de ter tido essa oportunidade de jogar no Volta Redonda. Mas vim aqui para ajudar o Rio Branco. Estou muito feliz e espero ajudar da melhor maneira possível, com gols e assistências, assim como ele fez também", disse o atacante.