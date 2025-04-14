Partida entre Rio Branco e Porto Vitória pela final do Campeonato Capixava de Crédito: Vitor Jubini

O Kleber Andrade, em Cariacica, de propriedade do Governo do Espírito Santo, vai receber pelo menos três shows musicais, durante a primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D 2025. Com isso, os capixabas Rio Branco e Porto Vitória não poderão atuar no estádio nas datas específicas.

O primeiro show, da dupla sertaneja Henrique & Juliano, está marcado para o sábado, dia 19, no Kleber Andrade. Nesta mesma data, o Porto Vitória jogaria no estádio contra o Nova Iguaçu, pela primeira rodada da Série D. Por impossibilidade de atuar no Klebão, o jogo foi transferido para o estádio Sumaré, do Estrela do Norte, em Cachoeiro de Itapemirim.

A segunda apresentação que conflita com jogo da Série D é a Tardezinha, com o pagodeiro Thiaguinho. O show acontece no dia 03 de maio, mesma data da partida da terceira rodada, entre os times capixabas Rio Branco-ES e Porto Vitória. Na tabela da CBF indica que o jogo está marcado para o Kleber Andrade. No entanto, o mandante capa-preta terá que optar por um outro local ou pela mudança de data.

Your browser does not support the audio element. Programação de Rio Branco e Porto Vitória muda devido a shows no Kleber Andrade

Mais uma vez, o Sumaré surge como a uma opção, mas ainda existe a possbilidade do Capa-Preta conseguir a transferência do jogo para a terça ou quarta-feira, dias 07 ou 07 de maio. Neste meio de semana, o Rio Branco folga na Copa Espírito Santo. Porém, um problema será o fato do Porto Vitória jogar nesta data, pela Copa ES.

O terceiro e último show é o Boom Rap Festival, que acontece no dia 07 de junho. Neste mesmo final de semana está marcado o jogo entre Porto Vitória e Maricá. Como a partida é válida pela nona rodada (returno), a CBF ainda não confirmou a data. Porém, é certo que o Verdão da Capital não poderá jogar no Kleber Andrade.

19 de abril - Porto Vitória x Nova Iguaçu (show: Henrique & Juliano)





- Porto Vitória x Nova Iguaçu (show: Henrique & Juliano) 03 de maio - Rio Branco x Porto Vitória (show: Thiaguinho)





- Rio Branco x Porto Vitória (show: Thiaguinho) 07 de junho - Porto Vitória x Maricá (Boom Rap Festival)

Kleber Andrade foi reservado antes da confirmação das datas da Série D

O processo de aluguel do Kleber Andrade, para a realização de um show, tem início mediante o envio de ofício, para posterior verificação de disponibilidade da data solicitada, segundo informações da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado (Sesport). Em seguida, é feita a assinatura de contrato e o pagamento do aluguel por parte do locatário.

No dia 12 de novembro, do ano passado, a CBF divulgou o calendário do futebol brasileiro para 2025. O documento trouxe somente as datas-base de todas as fases do Campeonato Brasileiro Série D. Rio Branco-ES e Porto Vitória, dias antes, 04 de novembro e 28 de outubro, respectivamente, solicitaram o uso do Kleber Andrade para a atual temporada.

Porém, as organizações de dois dos três shows já haviam realizado as reservas desde o mês de abril - Henrique & Juliano (22/04) e Tardezinha (15/04). Apenas o Boom Rap Festival reservou o estádio no dia 11 de novembro, data posterior às solicitações de Rio Branco e Porto.

No entanto, a Sesport, gestora do estádio, informou que os clubes precisariam da data da partida, no momento do requerimento, para assegurar a prioridade. Rio Branco e Porto não tiveram essa oportunidade, porque a CBF divulgou as datas dos respectivos jogos, somente nesta sexta-feira, a uma semana do início da Série D.

"Para a utilização do estádio durante a temporada de 2025, as solicitações de Rio Branco e Porto Vitória foram feitas, respectivamente, nos dias 04/11/2024 e 28/10/2024, sem as datas específicas dos jogos. A Sesport entende que, na ocasião, ainda não havia uma definição das tabelas das competições de 2025. Porém, para confirmação do pré-agendamento de um evento esportivo é necessário que seja determinada a data da partida mediante a apresentação de um formulário de requerimento", informou por meio de nota.

Estrela abre as portas do Sumaré

Após receber a informação do conflito de datas para a estreia da Série D do Brasileirão, Porto Vitória tentou transferir a partida contra o Maricá para um local alternativo ao Kleber Andrade. No entanto, o clube não chegou a um acordo com o Vitória para o uso do Salvador Costa.

Então, de acordo com o CEO Léo Casula, o Porto foi buscar ajuda com o Estrela do Norte, que abriu as portas do estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim.