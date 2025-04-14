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Futebol Capixaba

Programação de Rio Branco e Porto Vitória muda devido a shows no Kleber Andrade

com isso, os times que representam o Espírito Santo na Série D do Brasileirão não poderão atuar no estádio nas datas específicas
Sidney Magno Novo

Sidney Magno Novo

Publicado em 

14 abr 2025 às 18:48

Publicado em 14 de Abril de 2025 às 18:48

Partida entre Rio Branco e Porto Vitória pela final do Campeonato Capixaba de futebol no estádio Kléber Andrade
Partida entre Rio Branco e Porto Vitória pela final do Campeonato Capixava de Crédito: Vitor Jubini
O Kleber Andrade, em Cariacica, de propriedade do Governo do Espírito Santo, vai receber pelo menos três shows musicais, durante a primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D 2025. Com isso, os capixabas Rio Branco e Porto Vitória não poderão atuar no estádio nas datas específicas. 
O primeiro show, da dupla sertaneja Henrique & Juliano, está marcado para o sábado, dia 19, no Kleber Andrade. Nesta mesma data, o Porto Vitória jogaria no estádio contra o Nova Iguaçu, pela primeira rodada da Série D. Por impossibilidade de atuar no Klebão, o jogo foi transferido para o estádio Sumaré, do Estrela do Norte, em Cachoeiro de Itapemirim. 
A segunda apresentação que conflita com jogo da Série D é a Tardezinha, com o pagodeiro Thiaguinho. O show acontece no dia 03 de maio, mesma data da partida da terceira rodada, entre os times capixabas Rio Branco-ES e Porto Vitória. Na tabela da CBF indica que o jogo está marcado para o Kleber Andrade. No entanto, o mandante capa-preta terá que optar por um outro local ou pela mudança de data.
Programação de Rio Branco e Porto Vitória muda devido a shows no Kleber Andrade
Mais uma vez, o Sumaré surge como a uma opção, mas ainda existe a possbilidade do Capa-Preta conseguir a transferência do jogo para a terça ou quarta-feira, dias 07 ou 07 de maio. Neste meio de semana, o Rio Branco folga na Copa Espírito Santo. Porém, um problema será o fato do Porto Vitória jogar nesta data, pela Copa ES. 
O terceiro e último show é o Boom Rap Festival, que acontece no dia 07 de junho. Neste mesmo final de semana está marcado o jogo entre Porto Vitória e Maricá. Como a partida é válida pela nona rodada (returno), a CBF ainda não confirmou a data. Porém, é certo que o Verdão da Capital não poderá jogar no Kleber Andrade.  
  • 19 de abril - Porto Vitória x Nova Iguaçu (show: Henrique & Juliano) 

  • 03 de maio - Rio Branco x Porto Vitória (show: Thiaguinho) 

  • 07 de junho - Porto Vitória x Maricá (Boom Rap Festival)

Kleber Andrade foi reservado antes da confirmação das datas da Série D

O processo de aluguel do Kleber Andrade, para a realização de um show, tem início mediante o envio de ofício, para posterior verificação de disponibilidade da data solicitada, segundo informações da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado (Sesport). Em seguida, é feita a assinatura de contrato e o pagamento do aluguel por parte do locatário.
No dia 12 de novembro, do ano passado, a CBF divulgou o calendário do futebol brasileiro para 2025. O documento trouxe somente as datas-base de todas as fases do Campeonato Brasileiro Série D. Rio Branco-ES e Porto Vitória, dias antes, 04 de novembro e 28 de outubro, respectivamente, solicitaram o uso do Kleber Andrade para a atual temporada.
Porém, as organizações de dois dos três shows já haviam realizado as reservas desde o mês de abril - Henrique & Juliano (22/04) e Tardezinha (15/04). Apenas o Boom Rap Festival reservou o estádio no dia 11 de novembro, data posterior às solicitações de Rio Branco e Porto.
No entanto, a Sesport, gestora do estádio, informou que os clubes precisariam da data da partida, no momento do requerimento, para assegurar a prioridade. Rio Branco e Porto não tiveram essa oportunidade, porque a CBF divulgou as datas dos respectivos jogos, somente nesta sexta-feira, a uma semana do início da Série D. 
"Para a utilização do estádio durante a temporada de 2025, as solicitações de Rio Branco e Porto Vitória foram feitas, respectivamente, nos dias 04/11/2024 e 28/10/2024, sem as datas específicas dos jogos. A Sesport entende que, na ocasião, ainda não havia uma definição das tabelas das competições de 2025. Porém, para confirmação do pré-agendamento de um evento esportivo é necessário que seja determinada a data da partida mediante a apresentação de um formulário de requerimento", informou por meio de nota. 

Estrela abre as portas do Sumaré

Após receber a informação do conflito de datas para a estreia da Série D do Brasileirão, Porto Vitória tentou transferir a partida contra o Maricá para um local alternativo ao Kleber Andrade. No entanto, o clube não chegou a um acordo com o Vitória para o uso do Salvador Costa.
Então, de acordo com o CEO Léo Casula, o Porto foi buscar ajuda com o Estrela do Norte, que abriu as portas do estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim. 
"A partir do momento em que a gente teve a informação da indisponibilidade do Kleber Andrade, a gente buscou prioritariamente jogar na Grande Vitória para atender nossa torcida e por questão logística. Porém, nós não conseguimos chegar a um acordo com Vitória. Então, buscamos o Sumaré por ser um instrumento de muita qualidade e pelo fato diretoria ser muito parceira do Porto Vitória e do futebol capixaba. Inclusive, externo aqui nosso agradecimento à diretoria do Estrela por sempre nos atender na pessoa do presidente Anderson Grasseli", disse o CEO.

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