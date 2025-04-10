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Série B do Campeonato Capixaba começa em agosto com pelo menos 5 equipes

Última competição do calendário do futebol do Espírito Santo, o Campeonato Capixaba Série B 2025 está previsto para ter início para o dia 09 de agosto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2025 às 19:27

Publicado em 10 de Abril de 2025 às 19:27

Pinheiros vence o Linhares fora de casa pela estreia da Série B Capixaba
Pinheiros vence o Linhares fora de casa pela estreia da Série B Capixaba Crédito: Vitor Recla/Linhares FC
Última competição do calendário do futebol do Espírito Santo, o Campeonato Capixaba Série B 2025 está previsto para ter início para o dia 09 de agosto. Nesta quinta-feira, os times e a Federação de Futebol (FES) começaram a discutir as definições do torneio, em uma reunião por videoconferência.

Quais os times que participaram da reunião da Série B Capixaba?

Castelo, Estrela do Norte, GEL, Serra, Pinheiros-ES e Sport-ES participaram da reunião. O Ordem e Progresso FC também esteve presente, representado por Júlio César Nogueira e pelo Secretário de Esportes de Bom Jesus do Norte, Camilo Coelho, mas o clube ainda está em processo de regularização na FES, para voltar às suas atividades profissionais.
No momento, apenas Linhares FC, GEL, Serra, Forte FC e Sport-ES confirmaram as suas respectivas participações na Série B, em virtude de suas presenças na Copa ES ou no Estadual Sub-20 deste ano. As demais equipes têm até o dia 22 de maio para entrarem oficialmente na disputa, por meio de termo de compromisso, documento pelo qual também terão que indicar o estádio onde irão mandar seus jogos, com todos os laudos necessários.

Fórmula da disputa da Série B

O formato de disputa do Campeonato Capixaba Série B 2025 será discutido a partir da definição do número de times participantes, na próxima reunião. O que está confirmado é que os futuros campeão e vice garantem o acesso para a primeira divisão, em 2026.
A fórmula de disputa será definida na próxima reunião do Conselho Arbitral, que acontecerá na primeira semana de junho. Depois disso, a tabela e o regulamento serão publicados no site da FES, até 26 de junho.

Série B não terá restrições de jogadores acima dos 23 anos

Ao contrário do campeonato do ano passado, o Campeonato Capixaba Série B 2025 não terá restrições quanto à utilização de atletas com idade acima de 23 anos. Na reunião desta quinta-feira, após sugestão da FES, os times já votaram de maneira unânime contra essa norma que existiu no regulamento anterior.

VAR Light nas fases decisivas

A Federação de Futebol (FES) confirmou que vai viabilizar a utilização do árbitro de vídeo (VAR Light) a partir das semifinais da competição. A tecnologia vem sendo aplicada nas competições estaduais nas últimas duas temporadas.

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