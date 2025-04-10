Rio Branco anuncia Vitor Leque, ex-Cruzeiro, para a disputa da Série D

Menos de 24 horas após revelar a venda de Matheus Costa para o Volta Redonda, o Rio Branco confirmou um novo reforço para o ataque. No início da tarde desta quinta-feira, o atacante Vitor Leque anunciado oficialmente para a disputa do Campeonato Brasileiro Série D 2025.
Quem é Vitor Leque?
Revelado pelo Betis FC, de Minas Gerais, o mato-grossense Vitor Leque passou pela base do Internacional e do Atlético-GO, onde ganhou a sua primeira oportunidade no time profissional, em 2020. No ano seguinte se transferiu para o Cruzeiro, quando jogou a Série B do Brasileirão. No ano seguinte, também pelo time mineiro, o atacante disputou seis jogos da campanha vitoriosa da Raposa, na segunda divisão nacional.
Entre 2022 e 23, Vitor Leque passou por Juventude, Botafogo-SP e Remo. Na temporada 2024, o atacante começou o ano no Joinville e encerrou no CSA, que disputou a Série C do Brasileirão. Esse ano, Vitor Leque jogou a Copa do Nordeste e o Campeonato Paraibano pelo Botafogo-PB. Em fevereiro, foi para o Grêmio Prudente, onde disputou a Série A-2 do Paulistão, antes de se transferir para o Rio Branco.
Quando o Rio Branco estreia na Série D?
A estreia do Rio Branco, no Campeonato Brasileiro Série D, será fora de casa, no final de semana dos dias 19 e 20 de abril. O Capa-Preta viaja até o Rio de Janeiro para visitar o Maricá, que disputa a competição pela primeira vez em 2025. O ge.globo acompanha todos os jogos do Brancão em Tempo Real.