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Reforço

Rio Branco anuncia Vitor Leque, ex-Cruzeiro, para a disputa da Série D

Atacante com passagens por Joinville, CSA, Botafogo-PB e Grêmio Prudente, seu último clube, chega para repor a saída de Matheus Costa, que vai disputar a Série B pelo Volta Redonda

Publicado em 10 de Abril de 2025 às 15:47

Sidney Magno Novo

Sidney Magno Novo

Publicado em 

10 abr 2025 às 15:47
Rio Branco anunciou acerto com atacante Vitor Leque, ex-Cruzeiro
Rio Branco anunciou acerto com atacante Vitor Leque, ex-Cruzeiro Crédito: Rio Branco SAF
Menos de 24 horas após revelar a venda de Matheus Costa para o Volta Redonda, o Rio Branco confirmou um novo reforço para o ataque. No início da tarde desta quinta-feira, o atacante Vitor Leque anunciado oficialmente para a disputa do Campeonato Brasileiro Série D 2025.

Quem é Vitor Leque?

Revelado pelo Betis FC, de Minas Gerais, o mato-grossense Vitor Leque passou pela base do Internacional e do Atlético-GO, onde ganhou a sua primeira oportunidade no time profissional, em 2020. No ano seguinte se transferiu para o Cruzeiro, quando jogou a Série B do Brasileirão. No ano seguinte, também pelo time mineiro, o atacante disputou seis jogos da campanha vitoriosa da Raposa, na segunda divisão nacional.
Entre 2022 e 23, Vitor Leque passou por Juventude, Botafogo-SP e Remo. Na temporada 2024, o atacante começou o ano no Joinville e encerrou no CSA, que disputou a Série C do Brasileirão. Esse ano, Vitor Leque jogou a Copa do Nordeste e o Campeonato Paraibano pelo Botafogo-PB. Em fevereiro, foi para o Grêmio Prudente, onde disputou a Série A-2 do Paulistão, antes de se transferir para o Rio Branco.

Quando o Rio Branco estreia na Série D?

A estreia do Rio Branco, no Campeonato Brasileiro Série D, será fora de casa, no final de semana dos dias 19 e 20 de abril. O Capa-Preta viaja até o Rio de Janeiro para visitar o Maricá, que disputa a competição pela primeira vez em 2025. O ge.globo acompanha todos os jogos do Brancão em Tempo Real.

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