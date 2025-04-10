Rio Branco anuncia Vitor Leque, ex-Cruzeiro, para a disputa da Série D

Revelado pelo Betis FC, de Minas Gerais, o mato-grossense Vitor Leque passou pela base do Internacional e do Atlético-GO, onde ganhou a sua primeira oportunidade no time profissional, em 2020. No ano seguinte se transferiu para o Cruzeiro, quando jogou a Série B do Brasileirão. No ano seguinte, também pelo time mineiro, o atacante disputou seis jogos da campanha vitoriosa da Raposa, na segunda divisão nacional.

Entre 2022 e 23, Vitor Leque passou por Juventude, Botafogo-SP e Remo. Na temporada 2024, o atacante começou o ano no Joinville e encerrou no CSA, que disputou a Série C do Brasileirão. Esse ano, Vitor Leque jogou a Copa do Nordeste e o Campeonato Paraibano pelo Botafogo-PB. Em fevereiro, foi para o Grêmio Prudente, onde disputou a Série A-2 do Paulistão, antes de se transferir para o Rio Branco.