Futebol Capixaba

Capixabão 2025: Veja a seleção dos melhores do campeonato

Eleição foi realizada pelos jornalistas do ge.globo e de A Gazeta. Confira o time ideal, além do melhor técnico, a revelação e o craque da competição

Campeonato Capixaba 2025: Conheça a seleção dos melhore. (ge.globo)

O Rio Branco conquistou o título do Campeonato Capixaba 2025, após o triunfo de 2 a 0 sobre o Porto Vitória, no jogo de volta da decisão. Bicampeão, o Capa-Preta dominou a Seleção dos Melhores da competição. A eleição foi realizada pelos jornalistas do ge.globo e de A Gazeta, que acompanharam todos os jogos da competição estadual.

O Brancão emplacou cinco jogadores na seleção, o craque Matheus Costa, a revelação Breno Melo e o técnico Rodrigo Fonseca. Semifinalista, a Desportiva Ferroviária teve quatro integrantes no time ideal e o co-artilheiro João Guilherme. O Vitória, que também chegou às semifinais, foi representado pelo outro goleador do Estadual, o atacante Tony Ribeiro.

Vice-campeão, o Porto Vitória teve o lateral-direito Thainler eleito para a seleção dos melhores. O defensor foi vice-artilheiro da competição, com quatro gols marcados.

Seleção do Capixabão 2025





Goleiro: Andrey (Desportiva Ferroviária)





Andrey (Desportiva Ferroviária) Lateral-direito: Thainler (Porto Vitória)





Thainler (Porto Vitória) Zagueiros: Rodrigo Rocha (Desportiva Ferroviária) e Darlan (Rio Branco)



Rodrigo Rocha (Desportiva Ferroviária) e Darlan (Rio Branco) Lateral-esquerdo: Théo Kruger (Rio Branco)



Théo Kruger (Rio Branco) Volante: Júnior Dindê (Rio Branco)



Júnior Dindê (Rio Branco) Meias: Bruno Silva (Rio Branco) e Zé Gatinha (Desportiva Ferroviária)





Bruno Silva (Rio Branco) e Zé Gatinha (Desportiva Ferroviária) Atacantes: Tony Ribeiro (Vitória), João Guilherme (Desportiva Ferroviária) e Matheus Costa (Rio Branco)



Tony Ribeiro (Vitória), João Guilherme (Desportiva Ferroviária) e Matheus Costa (Rio Branco) Técnico: Rodrigo Fonseca (Rio Branco)



Rodrigo Fonseca (Rio Branco) Craque: Matheus Costa (Rio Branco)



Matheus Costa (Rio Branco) Revelação: Breno Melo (Rio Branco)



Breno Melo (Rio Branco) Artilheiro: Tony Ribeiro (Vitória) e João Guilherme (Desportiva Ferroviária) - 6 gols

