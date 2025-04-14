Com novos reforços, Rio Branco muda chave para Série D do Brasileiro

Marcos Jr, Vitor Leque, Nenê Bonilha e Diego Gerra Crédito: Wagner Chaló

Depois de comemorar o bicampeonato capixaba, o Rio Branco intensifica a preparação para disputar o Campeonato Brasileiro Série D, que já começa neste sábado (19), em um confronto fora de casa contra o Maricá. Para esta nova fase da temporada, o time capa-preta já anunciou ao todo cinco novos reforços, e quatro deles foram apresentados pelo clube em uma coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (14).

O zagueiro Diego Guerra, o atacante Vitor Leque, e os meio-campistas Marcos Júnior e Nenê Bonilha chegaram para reforçar o time que busca o tão sonhado acesso para a Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro, e os quatro falaram sobre as suas credenciais, expectativas para a competição, e como está o trabalho e recepção no novo clube.

Diego Guerra - Zagueiro

Zagueiro experiente, de 34 anos, nascido em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, Diego Guerra surgiu para o futebol no Rio das Ostras, em 2009. O jogador atuou por Friburguense e Macaé, antes de se transferir para Kuwait, em 2013, onde jogou no Kazma SC por uma temporada. De volta ao futebol brasileiro, o defensor ficou três temporadas na Portuguesa-RJ e outras duas no Botafogo-SP, onde conquistou o acesso para a Série B do Brasileirão.

Em 2023 e 2024, Diego Guerra passou por Remo e mais uma vez pelo Figueirense e pela Portuguesa-RJ. Na atual temporada, o zagueiro disputou quatro jogos pelo Tombense, no Campeonato Mineiro, e comentou sobre a força do grupo capa-preta, já que conhece bem clubes de Minas Gerais e Rio de Janeiro, adversários do Rio Branco no grupo do Campeonato Brasileiro. "A nossa chave acho que é uma das mais difíceis da série D. Pega os principais times da região, mas eu acho que o time também aqui tá sendo bem montado", disse Guerra.

Marcos Jr. - Volante

Carioca, de 29 anos, Marcos Júnior surgiu nas divisões de base do Bangu, em 2014, e foi um dos destaques do Campeonato Carioca 2019 e ganhou uma chance no Vasco. Na Série A do Brasileirão, fez 27 jogos pelo time cruz-maltino e marcou três gols. Em 2020, jogou a temporada inteira pelo Vasco, onde disputou 39 partidas, entre Carioca, Copa do Brasil, Série A do Brasileirão e Copa Sul-Americana.

Em junho se transferiu para a sua terceira passagem no Volta Redonda, onde sagrou-se campeão brasileiro da Série C e conquistou o acesso. "No Volta Redonda tivemos acesso da Série C e também da D, em 2016. É bom trazer essa experiência de acesso, trazer essa bagagem, mas acredito que não só eu, como a equipe toda, se for buscar aí, tem muito jogador que é bastante vitorioso", disse o volante.

Nenê Bonilha - Meia

Nenê Bonilha tem 33 anos e foi revelado pelo Corinthians, onde chegou a fazer parte do elenco campeão brasileiro de 2011. O jogador trilhou caminho em clubes tradicionais do futebol brasileiro, conquistando títulos e acessos. Pelo Fortaleza, foi campeão estadual e conquistou o histórico acesso para a Série A do Brasileirão, em 2018, atuando também na elite nacional nos anos seguintes. O atleta também participou do acesso do Cuiabá para a Série A em 2020 e do Paysandu para a Série B em 2023.

Na temporada passada, Bonilha atuou pela Portuguesa e disputou a Série D no Brasiliense, que realizou o empréstimo ao clube capa-preta. Perguntado sobre os desafios que já teve na carreira, ele citou os principais. "Cada desafio é importante e é diferente. Tive conquistas que me marcaram mais, tive outras mais importantes. Eu fui campeão do Corinthians, muito lindo, só que minha conquista do acesso com o Fortaleza, pra mim, me marcou mais, porque eu fui de fato um jogador que contribui mais", disse Nenê.



Vitor Leque - Atacante

Revelado pelo Betis FC, de Minas Gerais, o mato-grossense Vitor Leque passou pela base do Internacional e do Atlético-GO. No ano seguinte se transferiu para o Cruzeiro, quando jogou a Série B do Brasileirão e, no ano seguinte, também pelo time mineiro, o atacante disputou seis jogos da campanha vitoriosa da Raposa, na segunda divisão nacional.

