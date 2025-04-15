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Futebol Capixaba

Novo "camisa 10" do Rio Branco, Nenê Bonilha é colecionador de acessos

Conheça o novo meia do Rio Branco que já subiu de divisão pelo Fortaleza, Cuiabá e Paysandu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2025 às 14:41

Publicado em 15 de Abril de 2025 às 14:41

Nenê Bonilha, novo meia do Rio Branco
Nenê Bonilha, novo meia do Rio Branco Crédito: Wagner Chaló
Depois de comemorar o bicampeonato capixaba, o Rio Branco foi ao mercado com o objetivo de se reforçar para o Campeonato Brasileiro Série D, que já começa neste sábado (19), em um confronto fora de casa contra o Maricá. Para esta nova fase da temporada, o time capa-preta já anunciou ao todo cinco novos jogadores, com destaque para Nenê Bonilha, que chega para ser o novo 'camisa 10' do time e coleciona acessos ao longo da carreira, principal foco do Rio Branco na Quarta Divisão.
"O próprio Guilherme Lobo e o presidente me ligaram, me apresentaram o projeto, e eu vi que é muito promissor. É um clube sério, que tá crescendo, um estado que tá desenvolvendo o futebol. E estou feliz, sei da responsabilidade. O elenco tem vários jogadores muito qualificados, e eu chego para ajudar, somar, e estou pronto para esse desafio", disse Nenê.

Experiência e conquistas

Natural de São Paulo, Nenê Bonilha tem 33 anos e foi revelado pelo Corinthians, onde chegou a fazer parte do elenco campeão brasileiro de 2011. O jogador trilhou caminho em clubes tradicionais do futebol brasileiro, conquistando títulos e acessos. Pelo Fortaleza, foi campeão estadual e conquistou o histórico acesso para a Série A do Brasileirão, em 2018, atuando também na elite nacional nos anos seguintes.
Durante a coletiva de imprensa realizada na última segunda-feira (14), o meia foi perguntado sobre os desafios que já teve na carreira, ele citou os principais. "Cada desafio é importante e é diferente. Tive conquistas que me marcaram mais, tive outras mais importantes. Eu fui campeão do Corinthians, muito lindo, só que minha conquista de fortaleza, pra mim, me marcou mais, porque eu fui de fato um jogador que contribui mais do que na época do Corinthians. ", confessou o jogador
O atleta também participou do acesso do Cuiabá para a Série A em 2020 e do Paysandu para a Série B em 2023. Bonilha também jogou duas temporadas no futebol português, no Nacional e no Vitória, além de passagem no Veracruz, do México. Na temporada passada, Bonilha atuou pela Portuguesa e disputou pela primeira vez a Série D no Brasiliense, que realizou o empréstimo ao clube capa-preta.
"Eu tive algumas conquistas interessantes. O único acesso que falta pra mim é da Série D, então já é mais um motivo pra eu poder dar o meu máximo e a gente conseguir esse objetivo. É um campeonato muito difícil, tive a oportunidade de disputar no passado e sei que da dificuldade. A nossa chave está muito difícil, os clubes estão se reforçando, mas eu falo que a gente tem que pensar no nosso time, que é muito qualificado", falou o meia. O Capa-Preta está no Grupo 6, junto com Porto Vitória, Maricá, Nova Iguaçu, Boa Vista, Pouso Alegre, Portuguesa e Água Santa.

Série D do Brasileirão 2025

Em 2025, o Campeonato Brasileiro Série D mantém a fórmula de disputa dos últimos anos. Os 64 clubes foram divididos em 8 grupos, onde se enfrentam em turno e returno (14 jogos para cada time). Os quatro mais bem classificados, de cada chave, avançam para a segunda fase, quando começa o mata-mata. A partir desta fase, a competição é decidida em jogos de ida e volta. Os futuros semifinalistas garantem o acesso para a Série C do Brasileirão em 2026.

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