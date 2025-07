Vitória Cup

Veja as fotos de Desportiva x Defensa y Justícia e Cruzeiro x Banfield

Torneio internacional disputado em Cariacica desde a última quarta-feira (2) foi encerrado neste domingo (6). Confira as fotos de Vitor Jubini e Ricardo Medeiros

Desportiva Ferroviária, Cruzeiro, Defensa y Justícia-ARG e Banfield-ARG encerraram suas participações na Vitória Cup neste domingo (6). A Locomotiva Grená foi derrotada pelo Defensa por 2 a 1 no Engenheiro Araripe, enquanto o Cabuloso superou o Banfield por 1 a 0, no Kleber Andrade. Confira as principais imagens das duas partidas nas galerias abaixo.>