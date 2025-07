Evolução

SAFs, torneio internacional e novo mindset ditam virada de chave no futebol do ES

Entenda como os acontecimentos recentes impactam na imagem do futebol capixaba para as pessoas de dentro e fora do ES

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

Publicado em 6 de julho de 2025 às 08:08

O futebol capixaba passa por uma virada de chave em sua trajetória Crédito: Henrique Montovanelli/FES

SAF do Rio Branco consolidada há cerca de um ano e meio, Desportiva Ferroviária se encaminhando para o mesmo processo, torneio internacional acontecendo no Espírito Santo com a participação de times da Série A do Campeonato Brasileiro e equipes argentinas. Adicione esses acontecimentos à sanção do projeto de lei que garante o incentivo financeiro do Governo do Estado de até R$ 1,5 milhão para os times capixabas, o que vai acontecer nesta segunda-feira (7), no Palácio Anchieta. >

Definitivamente, o futebol capixaba está ganhando uma nova imagem. A mudança no ponto de vista mercadológico que vem acontecendo nos últimos anos é a virada de chave necessária para a evolução do esporte no Espírito Santo. >

Este processo afeta o todo: desde o aumento da média de público nos estádios, à exportação da marca, até o retorno do sentimento de pertencimento dos torcedores com os clubes capixabas. Os episódios recentes como investimentos a curto, médio, e longo prazo impactam diretamente na imagem do futebol capixaba, tanto para o público local, quanto para as pessoas de fora do Espírito Santo.>

As SAFs como medida de elevar o nível do futebol capixaba

No mundo do futebol, a sigla 'SAF' significa Sociedade Anônima do Futebol, que se baseia em um modelo que permite clubes de futebol se transformem em empresas, o que amplia e potencializa a possibilidade de receber investimentos e profissionalizar a gestão. Assim, os clubes deixam de ser associações sem fins lucrativos e se tornam instituições compradas por investidores, e passam a ter o foco em resultados financeiros e esportivos.>

>

Hoje, o Rio Branco é a primeira SAF consolidada do futebol capixaba, e já é um sinônimo de sucesso nas duas esferas. O clube foi bicampeão capixaba depois de mais de 40 anos sem levantar duas taças consecutivas do Estadual, e vai jogar por dois anos seguidos o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa SP de Futebol Junior. O investimento em futebol do Capa-Preta é consideravelmente maior do que nos anos anteriores, o nível das contratações foi elevado, o que faz com que o clube contribua para elevar o nível dos campeonatos locais e desperte interesse no público. >

"Eu moro em São Paulo, e mesmo aqui a gente já começa a ouvir algumas pessoas falando sobre a SAF do Rio Branco, e sobre a ótima campanha na Série D. A gente está no grupo da Portuguesa, um clube muito tradicional de São Paulo, e tenho ouvido aqui algumas pessoas falando sobre a estrutura do Rio Branco, que é uma coisa que até pouco tempo a gente não via. Então, certamente, tem um impacto de imagem muito interessante, somando ao fato da gente ter trazido também alguns sócios investidores com relevância na ambiente nacional, que também tem ajudado a trazer publicidade para o trabalho que está sendo feito", disse Rodrigo Miranda, consultor de negócios e presidente do conselho de administração da SAF capa-preta.>

Rio Branco vence o Porto Vitória e é campeão do Capixabão 2025 Crédito: Vitor Jubini

A Desportiva, rival do Capa-Preta, caminha para selar a sua venda, mas segue com impasses burocráticos que paralisaram os trâmites de efetivação da SAF. >

"A gente tem cobrado a associação para finalizar os documentos. A Tiva Investimentos cumpriu com todas as suas obrigações, então, hoje, nós somos credores da Desportiva, não investidores, mas obviamente queremos que o projeto seja concluído. Nós acreditamos no projeto, temos muito carinho pelo clube e muito interesse em fazer tudo avançar ", disse Gabriel Venturim, dirigente da Locomotiva Grená.>

Investimento e retorno

O futebol capixaba acompanha uma espécie de explosão midiática que o futebol tem tido nos últimos anos, onde passou a ter uma demanda maior e ganhou mais apreço pelo público. Com o aumento de interessados, consequentemente, o mercado estadual e até nacional passa a prestar atenção ao produto, já que cada vez mais enxerga oportunidades de investimento com retorno garantido.>

Conforme o publicitário, professor universitário, mestre em História e doutor em Educação Física, Victor Mazzei existe uma demanda do público para ver seu time local do coração no topo.>

Com a demanda do público em ver suas equipes, várias ações podem ser exploradas Crédito: Laillah Martinelle/Vitória CUP

"Com os estádios cheios, a gente começa a perceber que o próprio mercado anunciante começa a se mostrar mais interessado. E isso é uma questão que é quase inevitável, porque se os principais times brasileiros estão investindo, os times capixabas também tem que fazer isso, para que se tornem mais atrativos também. Hoje os jogos se transformam em grandes espetáculos midiáticos, e o futebol capixaba não pode ficar de fora, porque a gente tem uma carência grande de ver nossos times se destacando e brilhando", destaca Victor. >

A partir disso, percebe-se uma movimentação de empresas que passam a escolher o futebol capixaba como sua vitrine, e criam um processo de 'retrovisibilidade'. Isso acontece porque a marca é vista por mais pessoas à medida que o empresário investe no esporte, ajudando a fomentar o próprio público que vai consumir o seu produto em parceria com o clube assistido. Ou seja, investimento gera mais torcedores ativos, e torcedores se tornam clientes potenciais, e tanto o time quanto a empresa se beneficiam disto.>

Rio Branco vence a Desportiva no Engenheiro Araripe e avança à final do Capixabão 2025 Crédito: Carlos Alberto Silva

Torneio internacional e estratégias de marketing no esporte

Um exemplo claro deste processo de exportação de forma massificada do futebol capixaba é a Vitória Cup, que envolveu times como o Cruzeiro, maior campeão da Copa do Brasil, Defensa y Justícia, dono de um título continental na última década, o Banfield, um dos times mais antigos da argentina, e a Desportiva Ferroviária, clube capixaba anfitrião do evento e segundo maior vencedor do campeonato estadual. Os quatro jogos do torneio são transmitidos para o Brasil inteiro e fora dele, uma estratégia clara de elevar a marca da Locomotiva Grená para além das fronteiras do Espírito Santo.>

"Eu acho que a atração das pessoas para o futebol depende muito da competitividade. Essa cultura de torneios que seja com times mais competitivos, mais fortes, eu acho que é uma dinâmica. Hoje, com tecnologia também, com muita rede social, com muita circulação rápida de informação, acho que todo o trabalho de promoção, marketing, produção de conteúdo digital, a conjugação desse ecossistema também de mídia ajuda muito para fazer com que a coisa também se torne 'hype', se torne tendência de consumo", disse Fábio Malini, professor universitário e especialista em ciência de dados e redes sociais.>

Este nível de competição, somada à reestruturação e às estratégias de reaproximação dos torcedores aos estádios e cativação de novos públicos, gera um impacto social e econônimo de curto e médio prazo, e desenvolve novamente o sentimento de pertencimento do capixaba com clubes da sua cidade e estado. Segundo Malini, este é um mecanismo eficaz para a atração de novas gerações de torcedores e, consequentemente, na manutenção vívida do clube.>

"Essa cultura do estádio, que pertenceu às gerações dos anos, sobretudo, 80 e 90, fica muito mais realçada. Quando a gente tem a profissionalização do futebol, implica também numa formação de torcedores, que passam a conhecer os jogadores, passam a seguir esses atletas também em rede social, e acompanhar o dia a dia também do clube, por exemplo. Então, acho que essa atividade de profissionalização e atração de um evento deste porte para o Espírito Santo acaba também promovendo a cultura do torcer futebol", completou o professor.>

Desportiva é derrotada pelo Banfield na estreia da Vitória Cup 1 de 15

