Em clima nada amistoso, Desportiva perde para o Banfield na Vitoria Cup

Em jogo muito físico e com lances com pequenas confusões, a anfitriã foi derrotada com um gol no início do segundo tempo

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

Publicado em 2 de julho de 2025 às 22:02

Deportiva x Banfield, pela Vitória Cup Crédito: Vitor Jubini

O pontapé inicial para a Vitória Cup foi dado na noite desta quarta-feira (2), no duelo entre a anfitriã da competição, Desportiva Ferroviária, contra o time argentino Banfield. No confronto, melhor para os hermaos, que venceram os capixabas por 1 a 0 e faturaram a primeira taça da competição. >

O jogo aconteceu no Engenheiro Araripe, e o clima de torneio amistoso ficou apenas no nome, porque, dentro de campo, o que os torcedores grenás e argentinos puderam ver foi um jogo com muitas faltas e discussões. Adoryan marcou pelo Banfield e definiu o jogo.>

O jogo

Em um primeiro tempo muito faltoso, as duas equipes pouco criaram chances claras de gol. A Desportiva foi parcialmente melhor na primeira etapa, se propondo a atacar mais e ditar o ritmo do jogo, enquanto o Banfield adotou uma postura defensiva inicialmente.>

A melhor oportunidade de gol veio do lado grená, ainda aos 4 minutos de jogo, com João Guilherme. Vinícius Baiano fez um boa jogada pela esquerda e achou o centroavante na área, que dominou bonito, mas finalizou na rede pelo lado de fora. Logo depois, João Paulo desceu pela ponta e serviu Vitinho Souza, que finalizou de chapa com perigo.>

>

A partir dos 15 minutos o Banfield equilibrou as ações, mas ainda encontrava dificuldade para finalizar no gol da Locomotiva. Na segunda metade do primeiro tempo, a partida ficou mais disputada, com lances mais ríspidos e o árbitro aplicou seis cartões amarelos, sendo dois para os argentinos e quatro para os capixabas.>

Na volta para o segundo tempo, o técnico Rodrigo César entrou com quatro mudanças no time, o que alterou diretamente na formação e abriu espaços para os argentinos atacarem, o que aconteceu desde o primeiro minuto e resultou em gol. Adoryan marcou depois de Garcia receber a bola pela esquerda e cruzar por baixo para a entrada da pequena área. >

A Tiva chegou uma vez, após uma cobrança de falta. Vinícius Baiano se antecipou, desviou de cabeça e encobriu o goleiro Romero. No entanto, atacante foi flagrado em posição irregular e o árbitro anulou o gol. Rodrigo César fez mais 5 alterações depois do Banfied abrir o placar, mas a Tiva não conseguiu chegar ao empate.>

Deportiva x Banfield, pela Vitória Cup Crédito: Vitor Jubini

Próximos jogos

Agora, a Desportiva volta à campo pela Vitória Cup no domingo (2), às 11h, no Estádio Engenheiro Araripe, no confronto contra o Defensa y Justícia. Porém, a expectativa é de um time grená alternativo, já que no dia anterior, no sábado (5), disputa o jogo de ida pelas quartas de final da Copa ES, contra o Rio Branco VN, às 15h.>

