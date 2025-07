Torneio Internacional

Mascotes de Cruzeiro e Desportiva fazem a festa da criançada em Cariacica

Mais de 200 alunos da EMEFTI Deocleciano Francisco da Vitória, em Cariacica, se divertiram com os mascotes nesta quarta-feira (2)

A paixão pelo futebol ganhou forma e fantasia na manhã desta quarta-feira (2), na EMEFTI Deocleciano Francisco da Vitória, em Cariacica. Mais de 200 alunos foram surpreendidos com a visita dos mascotes da Vitória Cup, o Maquinista, da Desportiva Ferroviária, e os simpáticos Raposão e Raposinho, do Cruzeiro. >

Desportiva Ferroviária joga com força máxima contra o Banfield no Vitória Cup

A ação faz parte do projeto social do torneio, que visa aproximar os clubes das comunidades e incentivar o esporte desde a infância. Com distribuição de picolés, sessões de fotos, autógrafos e muitas brincadeiras, os mascotes agitaram a criançada e transformaram a escola em um verdadeiro campo de alegria.>