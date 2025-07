Nesta quarta-feira

Desportiva Ferroviária joga com força máxima contra o Banfield no Vitória Cup

Locomotiva Grená encara a equipe argentina no Engenheiro Araripe, nesta quarta-feira

A Desportiva Ferroviária estreia na Vitória Cup, nesta quarta-feira, contra o Banfield, no Engenheiro Araripe. Dividindo as atenções entre o torneio amistoso e a Copa Espírito Santo, considerada como prioridade da Locomotiva, o técnico Rodrigo César confirmou força máxima frente ao rival argentino.>

O grande objetivo da Desportiva Ferroviária, após a eliminação no Campeonato Capixaba, é o título da Copa Espírito Santo. O torneio garante a última vaga do estado capixaba para a Série D 2026. Sob essa ótica de prioridade, a Tiva vive um dilema: aproveitar o torneio de grande visibilidade ou privilegiar a competição principal no calendário grená? Para essa pergunta, Rodrigo César tem uma resposta inicial bem construída. >