A bola vai rolar

Começa hoje! Tudo o que você precisa saber sobre a Vitória Cup

Torneio Internacional será realizado em Cariacica a partir desta quarta-feira (2) e vai reunir Desportiva Ferroviária, Cruzeiro, Banfield e Defensa y Justícia

Os principais campeonatos da América do Sul estão paralisados por conta da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, e o Espírito Santo também vai sediar uma competição internacional. A Vitória Cup vai contar com a participação de Desportiva Ferroviária, Cruzeiro, Banfield e Defensa y Justícia, em jogos que serão realizados no Engenheiro Araripe e no Kleber Andrade.>