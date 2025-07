Apoio

Projeto de Lei que prevê repasses de até R$ 1,5 milhão a times do ES é aprovado

O PL do Governo do Estado é um incentivo para clubes profissionais que se classificarem para competições nacionais

A Assembleia Legislativa votou nesta terça-feira (1º) a proposta que estabelece repasse de recursos financeiros para times profissionais do Espírito Santo. O Projeto de Lei (PL) 347/2025 foi aprovado de forma unânime na Casa, que contou com a presença de representantes dos times e da Federação Capixaba de Futebol. >

O PL prevê repasses financeiros que partem de R$ 100 mil em caso de classificação para a Copa do Brasil; R$ 500 mil para os classificados para a Série D; e podem chegar a até R$ 1,5 milhão, caso algum clube consiga uma eventual classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro.>

O investimento no futebol feminino também foi um tema levantado e questionado por deputados, mas o presidente explicou que, inicialmente, o que está em voga é o futebol profissional, coisa que a modalidade feminina ainda não é no Estado. "Mas nós vamos levar essa demanda para a Secretaria de Esporte", afirmou o deputado.>

Impacto nos clubes

O Rio Branco e o Porto Vitória, times que atualmente disputam a Série D do Campeonato Brasileiro, e os que irão representar o Espírito Santo na Copa do Brasil 2026, serão os primeiros beneficiados pelo investimento. O Capa-Preta, que joga a Quarta Divisão Nacional, e também se classificou para o Brasileirão do ano que vem por conta do título de campeão capixaba deste ano, vai embolsar R$ 1,1 milhão imediatamente.>

"A expectativa que a gente já receba esse ano esta cota. É um valor que nos ajuda a aumentar a nossa capacidade financeira para aumentar o nível do nosso trabalho, tanto em logística, como, se for possível, também reforçar o elenco. Naturalmente este recurso chega em um bom momento e pode nos auxiliar bastante a aumentar as nossas chances de sucesso esportivo, e de acesso para a Série C", disse Renato Antunes, CEO da SAF do Rio Branco.>