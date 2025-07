Destaque do Sub-20

Breno Melo evolui fisicamente e fica pronto para ajudar o Rio Branco na busca pelo acesso

Meia capa-preta ganhou massa muscular fundamental para evolução nos gramados

Publicado em 25 de julho de 2025 às 09:37

O Rio Branco-ES se classificou ao mata-mata do Campeonato Brasileiro Série D 2025, após vitória decidida pelo pé direito da grande promessa capa-preta. O meia Breno Melo, destaque do Sub-20, tem sido a grande esperança para o futuro. Por isso, desde sua chegada, o clube fez um projeto para desenvolver o físico da joia, que tem colhido os frutos.>

Breno Melo fez gol pelo Rio Branco em vitória sobre o Boavista Crédito: Wagner Chaló

A contratação da então promessa gremista foi anunciada no dia 16 de agosto de 2024. Um ano após a assinatura com o Rio Branco-ES, Breno Melo segue com a 'magia' de promessa, mas com números já no futebol profissional. No entanto, para desfrutar do momento atual, o jogador precisou de humildade para seguir um planejamento entre três áreas do clube, que se preocupavam com a parte física do atleta. O armador chegou ao clube com 60kg, 4,4kg de massa de gordura e 21,1 de índice de massa corporal. Hoje, a qualidade técnica está cada vez mais alinhada ao desempenho corporal. >

Desde a contratação, o desempenho de Breno Melo no Sub-20 criou expectativas para o primeiro ano como profissional. A partir da pré-temporada 2024/25, o meia passou a receber um tratamento especial, já que necessitava melhorar o desempenho de força, velocidade e resistência. Apesar das atuações dominantes em campo, o atleta tinha dificuldade em jogar 90 minutos. O fato inicial foi primordial para chamar atenção do trio composto pelo Núcleo de Saúde e Performance, o preparador físico Marcelo Totta e o nutricionista Eduardo Ribeiro, que conseguiram mudar esse cenário.>

- Nós percebemos que ele precisava de mais força, velocidade, resistência de velocidade e pouco mais de massa muscular para os choques, porque é um jogador que conduz e dribla. Então, desde o começo, a gente fez um trabalho mental com ele, para ganhar força e aumentar a massa muscular. Nós (Breno e Totta) começamos a chegar uma hora antes de todo mundo para fazer o trabalho na academia todos os dias. Depois disso, ele começou a treinar comigo em turno inverso aos do Rio Branco - disse Marcelo Totta, preparador físico do Rio Branco-ES, ao ge.globo.>

Breno Melo em trabalho físico durante treinamento do Rio Branco-ES Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco

Após evoluir em trabalhos de academia, com Marcelo Totta, Breno se empenhou ainda mais e aceitou o convite do preparador físico. Ambos assumiram um compromisso de ir à academia em turno inverso aos treinamentos do CT da Aert. O acordo criou maior intensidade no processo, o que melhorou ainda mais os resultados do meia. No processo de estudo e análise do jogador, o coordenador do Núcleo de Saúde e Performance, Saulo Santana, é quem tem a responsabilidade para balancear o trabalho feito com o jogador. Isso permite o aumento do desempenho, sem lesionar a joia capa-preta. >

- Nós temos um aplicativo que nos ajuda bastante e que acompanha todos os atletas. Como a gente direciona um trabalho à parte para ele, a gente pegou mais no pé dele por isso. Sabemos as horas de sono, avaliação da variabilidade da frequência cardíaca, para saber se o atleta está mais recuperado ou não, entre outras coisas. Quando os atletas chegam, tem a termografia, tudo para a gente dosar carga e quantificar o que está sendo trabalhado. É transdisciplinar, porque é uma área dentro da outra. Não tem como fugir disso em esporte coletivo - disse Saulo Santana ao ge.globo.>

Marcelo Totta (à direita), Breno Melo (centro) e Saulo Santana (à direita) Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco

Mudança na dieta, foco e crescimento

Além da parceria entre o Núcleo de Saúde e Performance e o preparador físico Marcelo Totta, o nutricionista do Rio Branco-ES, Eduardo Ribeiro, foi um dos mais importantes para a evolução de Breno Melo. Por meio do responsável pela dieta dos atletas, a cobrança à joia do clube aumentou. >

Breno Melo ganha dividida com defensor do Boavista, pelo Brasileirão Série D 2025 Crédito: Wagner Chaló/Rio

Sabendo do potencial envolvido, o meia foi humilde e focou em realizar as refeições indicadas, na quantidade certa e no momento correto do dia. Além dos alimentos, a hidratação foi importante para Breno não perder peso e eletrólitos em excesso, evitando futura lesão. Todos os processos liderados pelas três frentes levaram em consideração as viagens, mudanças de rotina e horários de descanso do jogador. >

- Visamos a hipertrofia, mas nos preocupamos para não perder o desempenho dele em campo. Não fizemos mudanças radicais, para ele não perder a prosperidade física, principalmente em agilidade, já que estamos no meio do ano. De forma consciente, utilizamos a hidratação para não perder muito peso e eletrólito durante os treinos, para evitar lesões. Trabalhamos com a utilização de carboidratos e alguns suplementos durante os treinamentos e atividades físicas, para bater a caloria diária dele, já que ele tinha um pouco de dificuldade de ingerir muita comida - disse Eduardo Ribeiro ao ge.globo.>

Com resultado considerado como "significativamente bom", Breno Melo passou a ganhar mais oportunidades no time profissional. Com rodagem na Copa Espírito Santo, ao mesmo passo que recebia protagonismo no Sub-20, o meia-atacante aproveitou o crescimento físico e passou a ganhar mais minutagem pela Série D. Na última partida, contra o Boavista, o 'Mago Capa-Preta' marcou o primeiro gol em competição nacional, que garantiu a classificação do Rio Branco-ES ao mata-mata.>

- Consegui dominar bem a bola, girei em cima do cara e deixei o corpo, que eu acho que foi fruto de muito trabalho. Eu venho trabalhando sempre em dois turnos com o 'Tottinha', e ganhei quase quatro quilos de massa magra. Isso me ajudou muito e consegui tirar mais uma vez do marcador ameaçando a chutar e fui muito feliz na finalização - concluiu Breno Melo, em entrevista pós-jogo, ao ge.globo.>

Breno Melo e Eduardo Ribeiro, nutricionista do Rio Branco-ES, conversam em treino Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco

Texto feito por Tiago Taam do Portal Ge.globo>

