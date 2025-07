Durante coletiva

Rodrigo Fonseca projeta 2ª fase da Série D e valoriza elenco do Rio Branco

Técnico destaca chegada de reforços, importância da pontuação geral e preparação para o mata-mata da competição

Faltando uma rodada para o fim da fase classificatória da Série D, o técnico do Rio Branco, Rodrigo Fonseca, reforçou a confiança no elenco e falou sobre os próximos desafios da equipe, que encara o Maricá no próximo sábado (26), às 16h, no Kleber Andrade e analisou os prováveis adversários de sua equipe no mata-mata. >