Vale vaga

O que o Porto Vitória precisa fazer para se classificar na Série D

Time capixaba enfrenta o Nova Iguaçu, neste sábado, na última rodada do Grupo 6

Publicado em 25 de julho de 2025 às 09:32

A vitória de 3 a 0 sobre o Pouso Alegre deu uma sobrevida ao Porto Vitória no Campeonato Brasileiro Série D 2025. Com o resultado, o time capixaba chega na última rodada do Grupo 6 com chances de avançar para o mata-mata.>

Porto Vitória vence o Água Santa, no Kleber Andrade Crédito: Vitor Jubini

Antes do jogo contra o time mineiro, o site de estatística Chance de Gol apontou apenas 0,9% de probabilidade do Verdão se classificar para a próxima fase. Com a vitória no último sábado, a projeção percentual subiu para 9,1%. >

Para seguir na Série D, o Porto Vitória, primeiramente, tem que ganhar o já eliminado Nova Iguaçu, no jogo que acontece neste sábado, às 16h, no estádio Jânio Moraes, na Baixada Fluminense. Além disso, o time capixaba terá que contar com pelo menos um resultado favorável, no encontro entre Rio Branco-ES e Maricá (veja abaixo os cenários que o Porto pode sair classificado).>

Destaque da equipe, o atacante Erick Salles está confiante em um desfecho feliz, principalmente após a apresentação diante do Pouso Alegre.>

>

- Nós vamos para esse último jogo contra o Nova Iguaçu muito confiantes. Sabemos que será uma partida muito difícil, fora de casa, mas estamos nos preparando muito bem para enfrentar esse desafio. Nosso objetivo é manter o nível de atuação que tivemos contra o Pouso Alegre e buscar um resultado positivo. Depois disso, é deixar nas mãos de Deus e acompanhar o que vai acontecer nas outras partidas, torcendo para que a nossa classificação se concretize. O grupo está unido, o clube inteiro está fazendo tudo o que é possível para que a gente entre em campo e dê o nosso melhor - declarou o atacante, em entrevista ao ge.globo.>

Como está a classificação do Grupo 6?

Apenas dois times chegaram na última rodada, do Grupo 6 da Série D, classificados para o mata-mata: a líder Portuguesa, com 27 pontos, e o Rio Branco-ES, segundo colocado, com 23. Quatro equipes brigam pelas duas vagas restantes: Maricá e Água Santa, nas terceira e quarta posições, com 19 e 18 pontos, respectivamente, o Pouso Alegre, com 17, e o Porto Vitória, que tem 16. Os lanternas Nova Iguaçu e Boavista não têm mais chances de avançar. >

Cenário 1

O Porto Vitória pode até se classificar como terceiro colocado do Grupo 6. Para isso, o tem que vencer o Nova Iguaçu, torcer por um empate entre Pouso Alegre e Água Santa e por uma vitória do Rio Branco-ES sobre o Maricá. Além dos resultados, o triunfo sobre a Laranja Mecânica têm que ser com um número superior de gols que o Tsunami sofrer para o Brancão. Exemplo: Se o Maricá perder por 1 a 0, o Porto tem que vencer por 2 a 1. >

Cenário 2

Em outro cenário hipotético, o Porto Vitória se classificaria para o mata-mata, da Série D, na quarta colocação, novamente no saldo de gols. O Verdão da Capital tem que vencer o Nova Iguaçu e o Rio Branco-ES derrotar o Maricá. Assim como na situação anterior, o triunfo sobre a Laranja Mecânica ou a derrota do Tsunami para o Brancão têm que ser superior a uma diferença de dois gols. Nesse cenário, não importa o resultado do jogo entre Pouso Alegre e Água Santa.

>

Cenário 3

Ainda existe um último cenário, para o Porto Vitória assegurar uma vaga na segunda fase, terminando na quarta posição. Assim como nas situações anteriores, o Porto tem que vencer o Nova Iguaçu, porém, nessa, o jogo entre Pouso Alegre e Água Santa deve terminar empatado.>

