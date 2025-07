Lista

Sem Cayo Tenório, Rio Branco define relacionados para duelo contra a Portuguesa

O Capa-Preta encara a Portuguesa no Kleber Andrade, neste sábado (5), às 17h

Publicado em 4 de julho de 2025 às 19:00

Rodrigo Fonseca definiu os jogadores que vão enfrentar a Portuguesa neste sábado (5) Crédito: Matheus Tahan/Rio Branco

O Rio Branco terá um importante duelo pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série D 2025. No Kleber Andrade, o Capa-Preta terá a oportunidade de encostar na Portuguesa, que lidera o Grupo A6. Em caso de vitória, os capixabas encurtam a distância para apenas um ponto. >

O Capa-Preta encara a Portuguesa, no Kleber Andrade, com apenas um desfalque na titularidade. Se trata do lateral-direito Cayo Tenório, que tem se destacado na parte ofensiva da equipe. O jogador carioca cumpre suspensão, após receber o terceiro cartão amarelo, contra o Água Santa. Porém, apesar da importância para a equipe, o técnico Rodrigo Fonseca segue tranquilo. O substituto Dudu demonstrou qualidade sempre que exigido nas principais partidas da temporada. >

"Eu sempre me preocupo com quem está de fora. Quem tem jogado, vem fazendo grandes atuações, que é o caso do Cayo. O Dudu, em um dos jogos mais difíceis desse ano, foi titular contra a Desportiva e deu conta do recado. Há poucas rodadas, contra o Nova Iguaçu, voltou a fazer grande partida. Na lateral-direita, eu não tenho preocupação nenhuma. São características diferentes, mas sempre atuam bem" disse Rodrigo Fonseca. >

Após uma vitória contundente, contra o Água Santa, por 3 a 2, a equipe alvinegra chega à décima primeira rodada do Grupo 6 confiante para colar na liderança. Contra a Portuguesa, a diferença pode ficar em apenas um ponto, caso tenha vitória do Rio Branco. Atualmente, o time paulista ocupa a primeira colocação, com 20 pontos. Enquanto isso, os capixabas vêm logo atrás, com 16 conquistados. No entanto, a diferença para o quinto lugar é de apenas três pontos. >

>

Relacionados

O Rio Branco anunciou, nesta sexta-feira (3), a lista dos relacionados para o duelo contra a Portuguesa. O Capa-Preta terá 23 atletas à disposição de Rodrigo Fonseca, na partida que acontece no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Se a maior perda é Cayo Tenório, a novidade é Kauãzinho, relacionado pela primeira vez em Campeonato Brasileiro Série D. >

Lista de Relacionados





Goleiros: Neguete e Fernando Henrique;

Neguete e Fernando Henrique; Zagueiros: Diego Guerra, Gustavo Carbonieri, Darlan e Matheus Castelo;

Diego Guerra, Gustavo Carbonieri, Darlan e Matheus Castelo; Laterais: Dudu, João Paulo e Théo Kruger;

Dudu, João Paulo e Théo Kruger; Volantes: Carlinhos, Júnior Dindê, Bruno Silva, Marcos Júnior e Romarinho;

Carlinhos, Júnior Dindê, Bruno Silva, Marcos Júnior e Romarinho; Meia: Breno Melo;

Breno Melo; Atacantes: Braga, Diego Fernandes, Jacó, Kauãzinho, Luiz Fernando, Maranhão, Inácio e Vitor Leque. >

Dentre os desfalques, a lista compõe atleta suspenso e outros no departamento médico. Os lesionados são Emerson Martins, Nenê Bonilha e Ricardinho. Por outro lado, o lateral-direito Cayo Tenório vai cumprir uma partida fora dos gramados, devido ao terceiro cartão amarelo recebido. O atleta de 23 anos relembra o jogo do primeiro turno e, desta vez fora do campo, irá torcer por um desfecho diferente no Kleber Andrade. >

"O jogo de São Paulo foi muito doído para gente. Nós saímos com o sentimento de que as coisas poderiam ter sido diferentes. O time se comportou bem, jogou de igual para igual na casa do adversário, mas infelizmente a vitória não veio por detalhes. Agora, atuando em casa, com o apoio dos nossos torcedores, acreditamos que faremos uma boa partida e temos chances de vencer, o que seria essencial na nossa luta pela classificação", relembrou Cayo Tenório>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta