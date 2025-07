Na próxima quinta-feira (10)

Neymar no ES? Santos e Desportiva podem fazer jogo pela Vitória Cup

A Locomotiva Grená foi a anfitriã do torneio internacional que se encerrou neste domingo (7) e agora aguarda definição do duelo contra o Peixe

A Desportiva pode enfrentar o Santos, de Neymar e cia, por mais uma partida da Vitória Cup, na próxima quinta-feira (10). A Locomotiva Grená foi a anfitriã do torneio internacional que teve a participação de Cruzeiro, Banfield e Defensa y Justícia, e agora aguarda a definição do duelo contra o Peixe, que deve acontecer no Kleber Andrade. >