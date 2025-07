No Kleber Andrade

Rio Branco e Portuguesa empatam sem gols na Série D

Equipes criam boas chances, mas goleiros brilham e evitam que o placar saia do zero no Kleber Andrade

Publicado em 5 de julho de 2025 às 19:02

Rio Branco empata com a Portuguesa Crédito: Wagner Chaló

Em um duelo com chances claras e boas atuações dos goleiros, Rio Branco e Portuguesa empataram por 0 a 0 na tarde deste sábado (5), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Apesar do placar zerado, o jogo foi movimentado e marcado por lances de perigo dos dois lados. >

Logo aos dois minutos de jogo, o Capa-Preta teve a chance de abrir o placar. Após falha da defesa paulista, Luiz Fernando ficou com o gol livre, mas mandou para fora. Pouco depois, Diego Fernandes também teve boa oportunidade, mas foi travado por Gustavo Henrique no momento da finalização.>

A Portuguesa reagiu e equilibrou as ações. Apostando em chutes de fora da área, a Lusa levou perigo em duas finalizações: uma com Guilherme Portuga e outra com Cauari. No entanto, o goleiro Fernando Henrique, em tarde inspirada, fez duas grandes defesas e manteve o empate.>

Na etapa final, o ritmo do jogo caiu um pouco, mas ainda assim as equipes buscaram o gol. O técnico Rodrigo Fonseca promoveu mudanças no Rio Branco tentando dar mais agressividade ao time, que voltou a assustar com Diego Fernandes, aos 27 minutos, obrigando defesa segura de Gustavo.>

Com o empate, o Rio Branco chega a 17 pontos e segue na vice-liderança do Grupo A6. A Portuguesa, com 21, mantém a liderança e consolida sua boa campanha até aqui.>

No próximo sábado (12), o Capa-Preta enfrenta o Porto Vitória no mesmo Kleber Andrade, enquanto a Lusa encara o Água Santa, no Canindé, em São Paulo.>

