Desportiva perde para o Defensa y Justícia e encerra participação na Vitória Cup

Jogando com o time reserva, a Locomotiva Grená perdeu de virada no Engenheiro Araripe

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

Publicado em 6 de julho de 2025 às 13:14

Desportiva x Defensa y Justícia, no Engenheiro Araripe Crédito: Vitor Jubini

A Desportiva Ferroviária encerrou a sua participação na Vitória Cup com derrota. O jogo aconteceu na manhã deste domingo (6), no duelo entre a anfitriã da competição, contra o Defensa y Justicia. No confronto, melhor para os hermanos, que venceram os capixabas por 2 a 1 e levantaram a sua segunda taça no torneio internacional, em pleno Engenheiro Araripe. >

As duas equipes vieram à campo com times alternativos. Cássio fez pela Tiva, enquanto Miritello e Hausch marcaram pelo time argentino.>

O jogo

Em um primeiro tempo muito físico e truncado, as duas equipes pouco criaram chances claras de gol e apostaram na briga pela posse de bola no meio-campo. A Desportiva foi parcialmente melhor na primeira etapa, se propondo a atacar mais e ditar o ritmo do jogo, enquanto o Defensa y Justícia adotou uma postura mais defensiva inicialmente, apostando nos contra ataques rápidos pelas pontas.>

Aos 22 minutos da primeira etapa, o torcedor grená que compareceu ao Engenheiro Araripe soltou o grito de gol que não vinha há quatro jogos. Rosiel recebeu na área pelo lado direito, limpou e cruzou à meia-altura para Chrismar, que desviou de cabeça e a bola bateu na trave. Em cima da linha o atacante Cássio, que está retornando de lesão, chegou para conferir o gol.>

>

Beirando os acréscimos do primeiro tempo, o Defensa y Justicia conseguiu empatar. Após um cruzamento da esquerda, Gustavo Christo cortou mal e a bola sobrou para Aguiar chutar. Na frente do gol, Neto tirou com a perna direita e, no rebote, o centroavante Miritello empatou o jogo.>

Desportiva Ferroviária x Defensa y Justícia, no Engenheiro Araripe Crédito: Vitor Jubini

Na volta para o segundo tempo, o mesmo ritmo de jogo da primeira etapa se repetiu, com muitas faltas e poucos arremates. Com as mexidas, quem se deu melhor foi o Defensa y Justicia, que conseguiu chegar ao gol de desempate aos 33 minutos. Miritello, que havia marcado o primeiro, recebeu na área, girou e finalizou. No meio do caminho, o camisa 17 Hausch apareceu livre para desviar a bola para o fundo das redes e dar o segundo troféu na Vitória Cup para o time.>

A Tiva chegou perto do empate, depois de Rosiel fazer grande jogada, se atrapalhar, mas ainda conseguir cruzar. Da entrada da área, Vitinho Souza acertou um belo chute e o goleiro argentino fez grande defesa. O jogo ficou no 2 a 1, o torneio terminou a anfitriã levantar um troféu.>

