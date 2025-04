Bicampeonato

Técnico do Rio Branco revela profecia a Jacó: "vai fazer o gol"

Rodrigo Fonseca contou que quando decidiu fazer a substituição acreditava que o centroavante resolveria o jogo para o Capa-Preta

Rodrigo Fonseca, técnico do Rio Branco. (Tiago Taam)

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

O Rio Branco se sagrou bicampeão no Capixabão 2025 ao vencer o Porto Vitória por 2 a 0 neste sábado (5), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Bruno Silva abriu o placar, e Jacó, que entrou no segundo tempo, fez o gol do título aos 43 minutos. Rodrigo Fonseca, técnico do time, falou no pós-jogo sobre a escolha do atacante.

"Quando fui colocar o Jacó, eu falei 'você vai fazer o gol do título'. Então eu estou feliz com isso. O Jacó entrou e acabou brigando aqui na frente, fazendo o gol do título. O Jacó é um cara trabalhador, nunca abaixou a guarda, sempre trabalhou bastante, alegre, treinando mais do que os outros, mais do que o normal, esperando a oportunidade. No jogo passado, quando eu tive que fazer a alteração, eu acabei não o colocando, eu expliquei para ele, ele entendeu", disse o treinador.

Rodrigo também comentou sobre as críticas que sofreu pelas mexidas no jogo de ida. Eu acho que a crítica é bem-vinda, ela só faz o nosso trabalho crescer. Eu sei que busquei fazer o certo no jogo passado, e foram três trocas por lesões, mas agora eu estou feliz com o que aconteceu hoje. Os atletas que entraram deram conta do recado. Agora é comemorar e parabenizar a todos os atletas pela entrega, pela dedicação A nossa diretoria, o nosso torcedor, pelo conjunto da obra", falou Rodrigo.

Com o título deste sábado, o Rio Branco conquistou um bicampeonato que não acontecia há 42 anos, sendo a última vez com o Vanderlei Luxemburgo à frente do Capa-Preta. Rodrigo também falou sobre o feito e a relação com o multicampeão "Pofexô". "Quando eu estive no Asa, que ele é sócio do presidente, duas, três vezes ele esteve lá no clube e trocamos ideias. Eu sou fã do trabalho dele, e quem me dera conquistar 10% que ele já conquistou como treinador. Então eu fico feliz de atingir essa marca desse bicampeonato", relatou.

Com o resultado, o Rio Branco assegurou uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro 2026. Por estar na final, o Capa-Preta já tinha confirmada a vaga na Copa do Brasil do ano que vem.

