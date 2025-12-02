Futebol capixaba

Rodrigo César busca evitar aniversário de 10 anos do jejum da Desportiva

Atual treinador era jogador do Espírito Santo e enfrentou a Tiva na final do Campeonato Capixaba 2016

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 17:12

Rodrigo César comemora gol com a camisa do Espírito Santo FC Crédito: Fernando Madeira/A Gazeta

A Desportiva Ferroviária vive o maior jejum de títulos de sua história. Campeã pela última vez em 2016, a Locomotiva Grená hoje confia a Rodrigo César o posto de treinador, e deposita no comandante a expectativa de voltar a levantar troféus. O ex-jogador, porém, conferiu de perto a última conquista da Tiva, já que era jogador do antigo Espírito Santo FC, hoje Gálatas, rival da equipe de Jardim América na final do Campeonato Capixaba 2016. Agora, Cesão quer evitar que a ausência de taças no Engenheiro Araripe complete uma década.

Na ocasião, a decisão do certame foi realizada em dois jogos, ambos vencidos pela Desportiva, por um a zero. A primeira partida encaminhou o resultado para a equipe grená, com gol de Ramires e futebol aquém da campanha apresentada até então. No segundo confronto, o hoje aposentado Edinho marcou de pênalti e selou o título para o time de Cariacica em jogo sem participações marcantes de Rodrigo César, que foi titular. Relembrando o acontecido, o comandante afirmou que a final é uma boa memória, e traçou planos para o futuro do clube.

Foi um jogo grande, um jogo de duas grandes equipes, lembro que o estádio estava cheio, atmosfera bacana, a torcida fez uma festa. Tenho uma memória boa daquele jogo, mesmo tendo perdido, como atleta de futebol profissional, é uma boa lembrança. É um jogo onde todos os atletas querem estar: jogo grande, jogo de final, estádio lotado. De lá para cá mudou muita coisa. Principalmente em relação a mim, fui de dentro para fora do campo, e para a Desportiva também. Já são 10 anos desde o título da Desportiva, mas eu sempre acompanhei o clube mesmo de longe. Agora, em 2026, espero fazer um grande campeonato e conquistar novamente o título após 10 anos, que é o principal objetivo Rodrigo César Técnico da Desportiva

Rodrigo César enfrentou a Desportiva há 10 anos Crédito: Fernando Madeira/A Gazeta

Visando o estadual, Rodrigo César exala confiança na equipe que recentemente anunciou alguns nomes para a disputa das competições supracitadas, como a chegada de Robert Geaninne e a renovação de Alex Galo. Perguntado sobre como o jejum de títulos pode impactar no elenco, o treinador afirma que vai transformar o mau retrospecto em motivação, e ressalta a dificuldade da competição.

Eu vou tirar coisas positivas disso. A gente está mais motivado, está mais concentrado. É sobre trabalhar mais. Isso vai nos dar uma motivação a mais para trabalhar, para a gente conseguir esse objetivo, que é de dar esse título para a Desportiva. A gente sabe que o Capixabão é uma competição difícil, muitas equipes se estruturando, contratando muito bem. Mas, vamos trabalhar bastante para poder conseguir isso. Então, eu sou um cara muito positivo e vou levar isso aí para o lado positivo, de motivar mais os meus atletas. Vamos honrar a camisa da Desportiva de olho no objetivo final Rodrigo César Técnico da Desportiva

Rodrigo César treinador da Desportiva Crédito: Desportiva Ferroviária

Com o início da pré-temporada marcada para a última segunda-feira (1º), a Tiva se prepara para o calendário do próximo ano, que conta com três competições: Copa do Brasil, Campeonato Capixaba e Copa ES, e a prioridade da equipe é clara: voltar a vencer. A instituição vive situação de transição no grupo diretor e conta com 20 jogadores no elenco para 2026

