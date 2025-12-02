Rodrigo César busca evitar aniversário de 10 anos do jejum da Desportiva

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 17:12
A Desportiva Ferroviária vive o maior jejum de títulos de sua história. Campeã pela última vez em 2016, a Locomotiva Grená hoje confia a Rodrigo César o posto de treinador, e deposita no comandante a expectativa de voltar a levantar troféus. O ex-jogador, porém, conferiu de perto a última conquista da Tiva, já que era jogador do antigo Espírito Santo FC, hoje Gálatas, rival da equipe de Jardim América na final do Campeonato Capixaba 2016. Agora, Cesão quer evitar que a ausência de taças no Engenheiro Araripe complete uma década.
Na ocasião, a decisão do certame foi realizada em dois jogos, ambos vencidos pela Desportiva, por um a zero. A primeira partida encaminhou o resultado para a equipe grená, com gol de Ramires e futebol aquém da campanha apresentada até então. No segundo confronto, o hoje aposentado Edinho marcou de pênalti e selou o título para o time de Cariacica em jogo sem participações marcantes de Rodrigo César, que foi titular. Relembrando o acontecido, o comandante afirmou que a final é uma boa memória, e traçou planos para o futuro do clube.
Rodrigo CésarTécnico da Desportiva
Visando o estadual, Rodrigo César exala confiança na equipe que recentemente anunciou alguns nomes para a disputa das competições supracitadas, como a chegada de Robert Geaninne e a renovação de Alex Galo. Perguntado sobre como o jejum de títulos pode impactar no elenco, o treinador afirma que vai transformar o mau retrospecto em motivação, e ressalta a dificuldade da competição.
Rodrigo CésarTécnico da Desportiva
Com o início da pré-temporada marcada para a última segunda-feira (1º), a Tiva se prepara para o calendário do próximo ano, que conta com três competições: Copa do Brasil, Campeonato Capixaba e Copa ES, e a prioridade da equipe é clara: voltar a vencer. A instituição vive situação de transição no grupo diretor e conta com 20 jogadores no elenco para 2026
