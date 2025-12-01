Elenco do Rio Branco se apresenta e inicia preparativos para 2026

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 17:53
O elenco do Rio Branco se apresentou na manhã desta segunda-feira (1º), no CT Capa-Preta, localizado na Aert, e deu início à pré-temporada visando as competições de 2026 - Campeonato Capixaba, Copa do Brasil, Copa Centro-Oeste, Copa Espírito Santo e Campeonato Brasileiro Série D. Os jogadores passaram por exames cardiológicos e testes de fisioterapia, além de um momento de conversa e palestra com dirigentes e novos membros da comissão técnica.
O clube capa-preta para 2026, que será dirigido pelo técnico Cícero Júnior, conta atualmente com 28 atletas. Se comparado com o ano anterior, o elenco está mais enxuto neste começo de trabalho. O técnico Cicero explicou como foi o processo de montagem do time, ressaltando a qualidade, confiança e versatilidade das peças a sua disposição.
Cícero JuniorTécnico do Rio Branco
Entre os remanescentes de 2025 estão os destaques do time bicampeão capixaba: os zagueiros Darlan e Matheus Castelo, o lateral-esquerdo João Paulo, o volante Romarinho, o meia Breno Melo e o atacante Braga. Nomes que chegaram na segunda fase da temporada como o goleiro Fernando Henrique e meio-campista Carlinhos também permanecem no projeto para 2026.
Além deles, o clube também se reforçou e trouxe atletas com histórico competitivo nas principais divisões do futebol brasileiro. Entre eles, o meio-campista Zá Mateus (ex-Mirassol), o volante João Paulo (ex-Athletico-PR), e os atacantes Neto (ex-Confiança-SE), Alisson Farias (ex-Internacional) e Edu, que foi artilheiro da Série B com o Cruzeiro e Brusque em um recorte recente.
Cícero JuniorTécnico do Rio Branco
Jogadores
Comissão técnica
Saúde e performance
A pré-temporada se estende até o dia 7 de janeiro, data do confronto com o Vitória pela Supercopa dos Campeões Capixabas. A estreia no Campeonato Capixaba está marcada para 14 de janeiro, quando o Brancão enfrenta o Serra.
