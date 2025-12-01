Home
Elenco do Rio Branco se apresenta e inicia preparativos para 2026

Elenco do Rio Branco se apresenta e inicia preparativos para 2026

Embora com um elenco mais enxuto se comparado com a temporada de 2025, novo treinador Cícero Junior está confiante nas peças a disposição

Vinícius Lima

Estagiário / [email protected]

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 17:53

O elenco do Rio Branco se apresentou na manhã desta segunda-feira (1º), no CT Capa-Preta, localizado na Aert, e deu início à pré-temporada visando as competições de 2026 - Campeonato Capixaba, Copa do Brasil, Copa Centro-Oeste, Copa Espírito Santo e Campeonato Brasileiro Série D. Os jogadores passaram por exames cardiológicos e testes de fisioterapia, além de um momento de conversa e palestra com dirigentes e novos membros da comissão técnica.

O clube capa-preta para 2026, que será dirigido pelo técnico Cícero Júnior, conta atualmente com 28 atletas. Se comparado com o ano anterior, o elenco está mais enxuto neste começo de trabalho. O técnico Cicero explicou como foi o processo de montagem do time, ressaltando a qualidade, confiança e versatilidade das peças a sua disposição.

Poucas vezes eu participei de um planejamento tão bem feito, tão bem organizado. Na parte técnica a gente participou muito efetivamente de tudo. 

Cícero Junior

Técnico do Rio Branco
Coletiva com Cícero Junior, técnico do Rio Branco
Coletiva com Cícero Junior, técnico do Rio Branco Crédito: Wagner Chaló

Entre os remanescentes de 2025 estão os destaques do time bicampeão capixaba: os zagueiros Darlan e Matheus Castelo, o lateral-esquerdo João Paulo, o volante Romarinho, o meia Breno Melo e o atacante Braga. Nomes que chegaram na segunda fase da temporada como o goleiro Fernando Henrique e meio-campista Carlinhos também permanecem no projeto para 2026.

Além deles, o clube também se reforçou e trouxe atletas com histórico competitivo nas principais divisões do futebol brasileiro. Entre eles, o meio-campista Zá Mateus (ex-Mirassol), o volante João Paulo (ex-Athletico-PR), e os atacantes Neto (ex-Confiança-SE), Alisson Farias (ex-Internacional) e Edu, que foi artilheiro da Série B com o Cruzeiro e Brusque em um recorte recente.

A gente conseguiu trazer atletas de nível, que para a Série D não esperávamos conseguir. Às vezes uns atletas têm muito preconceito de descer de uma C para D, de uma B para D... e a gente conseguiu trazer atletas que estavam em Série B, tamanha importância da camisa, do projeto, e de como ele está chegando em outras regiões do Brasil

Cícero Junior

Técnico do Rio Branco
Coletiva com Cícero Junior, técnico do Rio Branco
Coletiva com Cícero Junior, técnico do Rio Branco Crédito: Wagner Chaló

Lista do elenco para 2026

Jogadores

  • Goleiros: Fernando Henrique, Camillato, Alisson;
  • Zagueiros: Darlan, Matheus Castelo, Lucas Barboza, Pedro Marba, Pedro Nunes;
  • Laterais: Murilo Henrique, João Paulo Purcino, Ronaldo Santos, Yuri Ribeiro;
  • Meio-campistas: Breno Melo, João Paulo, Zé Mateus, Romarinho, Carlinhos, Edmilson;
  • Atacantes: Edu, Alisson Farias, David Lopes, Neto, Brandão, Braga, Inácio, Daniel Bôaz, Rafael Gabriel, Heytor;

Comissão técnica

  • Treinador: Cícero Júnior
  • Auxiliar técnico: Ricardo Campos
  • Auxiliar técnico permanente: Nunu
  • Coordenador técnico: Ronicley
  • Preparador físico: Alcindo Oliveira
  • Preparador de goleiros: Chico
  • Analista de Desempenho: Horário Borges

Saúde e performance

  • Coordenador de S&P: Saulo Santana
  • Médico: Ricardo Azeredo
  • Fisioterapeutas: Jaime Batista e Amanda Fialho
  • Fisiologista: Amanda Teotonio
Treino do Rio Branco
Treino do Rio Branco Crédito: Wagner Chaló

A pré-temporada se estende até o dia 7 de janeiro, data do confronto com o Vitória pela Supercopa dos Campeões Capixabas. A estreia no Campeonato Capixaba está marcada para 14 de janeiro, quando o Brancão enfrenta o Serra.

