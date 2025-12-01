Futebol capixaba

Elenco do Rio Branco se apresenta e inicia preparativos para 2026

Embora com um elenco mais enxuto se comparado com a temporada de 2025, novo treinador Cícero Junior está confiante nas peças a disposição

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 17:53

O elenco do Rio Branco se apresentou na manhã desta segunda-feira (1º), no CT Capa-Preta, localizado na Aert, e deu início à pré-temporada visando as competições de 2026 - Campeonato Capixaba, Copa do Brasil, Copa Centro-Oeste, Copa Espírito Santo e Campeonato Brasileiro Série D. Os jogadores passaram por exames cardiológicos e testes de fisioterapia, além de um momento de conversa e palestra com dirigentes e novos membros da comissão técnica.

O clube capa-preta para 2026, que será dirigido pelo técnico Cícero Júnior, conta atualmente com 28 atletas. Se comparado com o ano anterior, o elenco está mais enxuto neste começo de trabalho. O técnico Cicero explicou como foi o processo de montagem do time, ressaltando a qualidade, confiança e versatilidade das peças a sua disposição.

Poucas vezes eu participei de um planejamento tão bem feito, tão bem organizado. Na parte técnica a gente participou muito efetivamente de tudo. Cícero Junior Técnico do Rio Branco

Coletiva com Cícero Junior, técnico do Rio Branco Crédito: Wagner Chaló

Entre os remanescentes de 2025 estão os destaques do time bicampeão capixaba: os zagueiros Darlan e Matheus Castelo, o lateral-esquerdo João Paulo, o volante Romarinho, o meia Breno Melo e o atacante Braga. Nomes que chegaram na segunda fase da temporada como o goleiro Fernando Henrique e meio-campista Carlinhos também permanecem no projeto para 2026.

Além deles, o clube também se reforçou e trouxe atletas com histórico competitivo nas principais divisões do futebol brasileiro. Entre eles, o meio-campista Zá Mateus (ex-Mirassol), o volante João Paulo (ex-Athletico-PR), e os atacantes Neto (ex-Confiança-SE), Alisson Farias (ex-Internacional) e Edu, que foi artilheiro da Série B com o Cruzeiro e Brusque em um recorte recente.

A gente conseguiu trazer atletas de nível, que para a Série D não esperávamos conseguir. Às vezes uns atletas têm muito preconceito de descer de uma C para D, de uma B para D... e a gente conseguiu trazer atletas que estavam em Série B, tamanha importância da camisa, do projeto, e de como ele está chegando em outras regiões do Brasil Cícero Junior Técnico do Rio Branco

Coletiva com Cícero Junior, técnico do Rio Branco Crédito: Wagner Chaló

Lista do elenco para 2026

Jogadores

Goleiros: Fernando Henrique, Camillato, Alisson;

Fernando Henrique, Camillato, Alisson; Zagueiros: Darlan, Matheus Castelo, Lucas Barboza, Pedro Marba, Pedro Nunes;



Darlan, Matheus Castelo, Lucas Barboza, Pedro Marba, Pedro Nunes; Laterais: Murilo Henrique, João Paulo Purcino, Ronaldo Santos, Yuri Ribeiro;



Murilo Henrique, João Paulo Purcino, Ronaldo Santos, Yuri Ribeiro; Meio-campistas: Breno Melo, João Paulo, Zé Mateus, Romarinho, Carlinhos, Edmilson;



Breno Melo, João Paulo, Zé Mateus, Romarinho, Carlinhos, Edmilson; Atacantes: Edu, Alisson Farias, David Lopes, Neto, Brandão, Braga, Inácio, Daniel Bôaz, Rafael Gabriel, Heytor;



Comissão técnica

Treinador: Cícero Júnior

Cícero Júnior Auxiliar técnico: Ricardo Campos



Ricardo Campos Auxiliar técnico permanente: Nunu



Nunu Coordenador técnico: Ronicley



Ronicley Preparador físico: Alcindo Oliveira



Alcindo Oliveira Preparador de goleiros: Chico



Chico Analista de Desempenho: Horário Borges



Saúde e performance

Coordenador de S&P: Saulo Santana

Saulo Santana Médico: Ricardo Azeredo

Ricardo Azeredo Fisioterapeutas: Jaime Batista e Amanda Fialho



Jaime Batista e Amanda Fialho Fisiologista: Amanda Teotonio

Treino do Rio Branco Crédito: Wagner Chaló

A pré-temporada se estende até o dia 7 de janeiro, data do confronto com o Vitória pela Supercopa dos Campeões Capixabas. A estreia no Campeonato Capixaba está marcada para 14 de janeiro, quando o Brancão enfrenta o Serra.

