Futebol capixaba

Rio Branco renova com Kappa e voltará a ter terceiro uniforme em 2026

Presidente da SAF, Renato Antunes anunciou a renovação da parceria com empresa italiana

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 11:58

A Kappa, que veste o Vasco, Cuiabá e Chapecoense, será por mais uma temporada a fornecedora de material esportivo do Rio Branco. A marca italiana vai seguir produzindo as camisas do time capa-preta em 2026, com a novidade da volta do lançamento de um terceiro uniforme, sendo este o primeiro desde a implementação da SAF, em 2024.

O uniforme 1, tradicional preto com listras brancas, será lançado já na primeira quinzena de dezembro, com início de vendas imediato. Já o segundo, de cor predominantemente branca, será anunciada no início de janeiro. A linha número 3 ainda não tem data para lançamento.

"A ideia é para o torcedor poder guardar o dinheiro dele para o Natal, para comprar e já ter essa camisa em mãos. E, em 2026, a gente vai ter o tão sonhado, o tão pedido pelo torcedor, terceiro uniforme. Eu gostei bastante e espero que a torcida goste também. Tenho certeza que vai gostar, porque ficou muito bacana", disse Renato Antunes, presidente da SAF do Rio Branco.

No primeiro mês de anúncio do uniforme desta temporada, a loja on-line do clube teve um crescimento de 205% em relação às vendas de 2024. Segundo dados do clube, em apenas 30 dias, a camisa 1 de 2025 vendeu o dobro do que os dois modelos de 2024 somados durante toda a temporada.

Camisa nova do Rio Branco Crédito: Divulgação Rio Branco

Patch de campeão estadual?

Adotado pelo Porto Vitória nesta temporada por conta do título da Copa Espírito Santo de 2024, o dirigente capa-preta também foi questionado sobre a possibilidade da utilização de um 'patch' de campeão capixaba na próxima linha de uniformes, mas Renato manteve o mistério.

"Vamos guardar surpresas para o meio de dezembro... mas a gente está olhando muito já para o quadragésimo [título capixaba]. Então, vamos aguardar para a gente usar tudo o que a gente puder no momento certo", brincou o mandatário.

Modelo 2 da camisa da camisa do Rio Branco em 2025 Crédito: Rio Branco SAF

Com calendário cheio, na temporada 2026 o Rio Branco vai disputar Campeonato Capixaba, Copa Espírito Santo, Copa do Brasil, Copa Centro-Oeste e Campeonato Brasileiro Série D.

